Cronaca
11/08/2025 09:36:00

Sbarcano in aeroporto con 64kg di sigarette: in due finiscono in manette

Un’operazione congiunta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e della Guardia di Finanza di Palermo ha portato all’arresto di due cittadini stranieri, sorpresi nello scalo “Falcone-Borsellino” con 64 chilogrammi di sigarette di contrabbando.

 

Il sequestro è avvenuto durante i controlli di routine nell’area arrivi internazionali. I due viaggiatori, appena sbarcati da un volo proveniente dall’estero, hanno destato sospetti fornendo agli agenti dichiarazioni contraddittorie sulla ragione del viaggio e sulla loro destinazione finale. Il nervosismo e il comportamento anomalo hanno spinto i funzionari ADM e le Fiamme Gialle della Compagnia di Palermo–Punta Raisi ad approfondire le verifiche.

L’ispezione dei bagagli ha rivelato la presenza di 320 stecche di un noto marchio internazionale, prive del contrassegno dei Monopoli di Stato e destinate, secondo le indagini, alla vendita in canali di distribuzione illeciti.

 

I due fermati sono stati arrestati in flagranza per traffico di tabacchi lavorati esteri e trasferiti nel carcere “Pagliarelli” di Palermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le autorità sottolineano che l’operazione conferma l’impegno costante di ADM e Guardia di Finanza nella lotta al contrabbando di sigarette, fenomeno che continua a danneggiare l’economia e la salute pubblica.