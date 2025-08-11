Sezioni
Cultura
11/08/2025 13:41:00

Alcamo, il 12 agosto alle 22 Nino Frassica e Los Plaggers Band in piazza Ciullo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-08-2025/1754908947-0-alcamo-il-12-agosto-alle-22-nino-frassica-e-los-plaggers-band-in-piazza-ciullo.jpg

Domani, martedì 12 agosto alle ore 22, piazza Ciullo ad Alcamo ospiterà Nino Frassica con la sua Los Plaggers Band per una tappa di “Alcamo Estate 2025”.

L’evento, a ingresso gratuito, organizzato dal Comune insieme a Gianfaby Production e Marcello Cannizzo Agency, promette una serata di musica e comicità dal vivo. 

Il format è quello ormai collaudato del “concerto/cabaret”: oltre cento brani celebri, tagliati e ricuciti nello stile ironico di Frassica, che trasforma successi intramontabili in medley imprevedibili. Si passerà da “Cacao Meravigliao” a “Grazie dei Fiori bis”, da “Viva la mamma col pomodoro” fusa con “Viva la pappa col pomodoro” fino a “Siamo donne” che si chiude con “Donna a Surriento”. 

Non mancheranno citazioni di sigle tv storiche, pubblicità e omaggi alla musica italiana e internazionale degli anni ’60 e ’70. Il pubblico sarà protagonista, coinvolto in un clima di complicità e improvvisazione, con la verve comica che ha reso Frassica uno dei volti più amati della televisione. Dal debutto con Renzo Arbore in “Quelli della notte” fino a “Don Matteo”, passando per “LOL: Chi ride è fuori” e “Sconcert”, l’attore siciliano porta in scena la sua capacità di unire ritmo, satira e musica leggera.