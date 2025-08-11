Ferragosto 2025, ecco cosa fare in provincia di Trapani: musica, teatro e grandi tradiz...

11/08/2025 07:16:00

Ferragosto in provincia di Trapani non è solo grigliate in spiaggia e granite al bar. È un calendario fitto di appuntamenti che intrecciano musica, teatro, arte e tradizioni secolari, con scenari che vanno dalle saline di Marsala alle pietre antiche di Segesta, dai vicoli di Mazara ai palchi all’aperto di Trapani. Quest’anno, tra il 12 e il 24 agosto, c’è da correre da un evento all’altro.

Si parte a Marsala, dove l’VIII edizione di ‘a Scurata – Cunti e canti al calar del sole – Memorial Enrico Russo accende il teatro a mare “Pellegrino 1880” nelle serate del 12 e 17 agosto. La prima data vede Rosario Lisma e I Musicanti di Gregorio Caimi raccontare la “sicilitudine” tra Pirandello e Rosa Balistreri, con il pubblico immerso nello spettacolo del tramonto sulle saline. Il 17 agosto, invece, arriva il Jazz al tramonto con il Giuseppe Pipitone 4tet e il progetto Jazeera di Dario Salerno, un dialogo sonoro tra Sicilia, Africa e mondo arabo. Qui tutte le info.

Sempre sul fronte musicale, Castelvetrano ospita il Neòkoros Festival, tre serate all’insegna della grande musica e delle parole. Il 12 agosto Paola Turci e Gino Castaldo portano La rivoluzione delle donne, un viaggio tra le voci femminili che hanno cambiato la storia. Il 13 agosto Simona Molinari, con La donna è mobile, racconta le mille sfumature dell’universo femminile. Il 14 agosto chiude Francesca Michielin insieme al Raffaele Casarano Quintet, fondendo jazz e pop in una serata unica.

Il 13 agosto a Marsala c’è anche spazio per i libri, con la presentazione di Tra i passaggi di un mondo a venire di Giovanni Lombardo sulla Terrazza del Baluardo Velasco.

A seguire, il 14 agosto, il Teatro Giuseppe Di Stefano ospita Simone Cristicchi con Dalle tenebre alla luce, un concerto-racconto che alterna poesia, ironia e riflessioni.

Dal 17 al 24 agosto, Mazara del Vallo si veste a festa per il Festino di San Vito, che unisce devozione, folklore e spettacolo. Momento imperdibile il 21 agosto, con il corteo a quadri viventi: 400 figuranti, costumi d’autore, musicisti e ospiti internazionali, in un racconto per immagini della storia del giovane santo.

Il weekend del 16 e 17 agosto offre un doppio appuntamento: a Triscina di Selinunte, il gruppo teatrale Amici Araba Fenice porta in scena la commedia brillante in dialetto Lo zompo der Grifone, mentre a Calatafimi Segesta il Galà equestre Sicilia Alleva di Giuseppe Cimarosa trasforma la suggestiva cornice del tempio in un’arena di arte equestre.

Per consultare l’elenco completo degli eventi estivi e pianificare il proprio percorso tra spettacoli e tradizioni, c’è la guida di Tp24: www.tp24.it/estate-2025-gli-eventi.



