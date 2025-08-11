Ferragosto 2025, ecco cosa fare in provincia di Trapani: musica, teatro e grandi tradiz...
Ferragosto in provincia di Trapani non è solo grigliate in spiaggia e granite al bar. È un calendario fitto di appuntamenti che intrecciano musica, teatro, arte e tradizioni secolari, con scenari che vanno dalle saline di Marsala alle pietre antiche di Segesta, dai vicoli di Mazara ai palchi all’aperto di Trapani. Quest’anno, tra il 12 e il 24 agosto, c’è da correre da un evento all’altro.
Si parte a Marsala, dove l’VIII edizione di ‘a Scurata – Cunti e canti al calar del sole – Memorial Enrico Russo accende il teatro a mare “Pellegrino 1880” nelle serate del 12 e 17 agosto. La prima data vede Rosario Lisma e I Musicanti di Gregorio Caimi raccontare la “sicilitudine” tra Pirandello e Rosa Balistreri, con il pubblico immerso nello spettacolo del tramonto sulle saline. Il 17 agosto, invece, arriva il Jazz al tramonto con il Giuseppe Pipitone 4tet e il progetto Jazeera di Dario Salerno, un dialogo sonoro tra Sicilia, Africa e mondo arabo. Qui tutte le info.
Sempre sul fronte musicale, Castelvetrano ospita il Neòkoros Festival, tre serate all’insegna della grande musica e delle parole. Il 12 agosto Paola Turci e Gino Castaldo portano La rivoluzione delle donne, un viaggio tra le voci femminili che hanno cambiato la storia. Il 13 agosto Simona Molinari, con La donna è mobile, racconta le mille sfumature dell’universo femminile. Il 14 agosto chiude Francesca Michielin insieme al Raffaele Casarano Quintet, fondendo jazz e pop in una serata unica.
Il 13 agosto a Marsala c’è anche spazio per i libri, con la presentazione di Tra i passaggi di un mondo a venire di Giovanni Lombardo sulla Terrazza del Baluardo Velasco.
A seguire, il 14 agosto, il Teatro Giuseppe Di Stefano ospita Simone Cristicchi con Dalle tenebre alla luce, un concerto-racconto che alterna poesia, ironia e riflessioni.
Dal 17 al 24 agosto, Mazara del Vallo si veste a festa per il Festino di San Vito, che unisce devozione, folklore e spettacolo. Momento imperdibile il 21 agosto, con il corteo a quadri viventi: 400 figuranti, costumi d’autore, musicisti e ospiti internazionali, in un racconto per immagini della storia del giovane santo.
Il weekend del 16 e 17 agosto offre un doppio appuntamento: a Triscina di Selinunte, il gruppo teatrale Amici Araba Fenice porta in scena la commedia brillante in dialetto Lo zompo der Grifone, mentre a Calatafimi Segesta il Galà equestre Sicilia Alleva di Giuseppe Cimarosa trasforma la suggestiva cornice del tempio in un’arena di arte equestre.
Per consultare l’elenco completo degli eventi estivi e pianificare il proprio percorso tra spettacoli e tradizioni, c’è la guida di Tp24: www.tp24.it/estate-2025-gli-eventi.
Tecnicomar, storica azienda nel settore navale specializzata nel trattamento delle acque, ha ottenuto la certificazione ISO 14001:2015, rilasciata da DNV. Il riconoscimento riguarda tutto il processo produttivo dalle attività di...
Ferragosto in provincia di Trapani non è solo grigliate in spiaggia e granite al bar. È un calendario fitto di appuntamenti che intrecciano musica, teatro, arte e tradizioni secolari, con scenari che vanno dalle saline di Marsala alle...
In un comparto come quello dei serramenti, dove spesso prevalgono logiche commerciali aggressive e rincorse al ribasso, arrivare a vent’anni di attività con un’identità intatta è tutt’altro che scontato. Domus...
Si è aperta la 57ª edizione dei Seminari Internazionali sulle Emergenze Planetarie, organizzati dalla Fondazione Ettore Majorana e Centro di Cultura Scientifica, fondata dal Professor Antonino Zichichi nel 1963. L’evento, ospitato...
Due nuove bollicine arricchiscono il portfolio di Cantine Paolini, realtà cooperativa di Marsala che da decenni rappresenta un pilastro della vitivinicoltura siciliana. Si tratta del Brioso Bianco, ottenuto da uve Inzolia, e del Brioso...