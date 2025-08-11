Trapani, il 17 agosto a Villa Margherita il concerto evento “Musicinema”

11/08/2025 12:25:00

Il 17 agosto, alle 21, il Teatro Giuseppe Di Stefano di Villa Margherita a Trapani ospiterà Musicinema, un grande concerto che unisce immagini e suoni, spiritualità e arte.

Sul palco, 120 artisti siciliani tra cori e orchestra: il Coro Chorus Inside Sicilia di Trapani, il Coro Lirico Laudate Dominum di Bagheria e l’Orchestra Sinfonica Bequadro di Bagheria, diretta dal maestro Salvatore Di Blasi.

A guidare l’intera esecuzione sarà il maestro Marco Frisina, compositore e direttore di fama internazionale. L’evento, promosso dal sindaco Giacomo Tranchida, si inserisce tra le celebrazioni per la Madonna di Trapani e il Trapani Film Festival. “Nasce come omaggio alla potenza evocativa della musica da film – spiega Di Blasi – e in particolare alla produzione sacra e simbolica di Marco Frisina, che ha saputo tradurre il mistero del divino nel linguaggio sonoro del nostro tempo”. Biglietto d’ingresso: 10 euro.



