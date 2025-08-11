Trapani, centro storico senz’acqua da settimane: “Una situazione da terzo mondo”

11/08/2025 15:38:00

Da tre anni ha investito nel cuore del centro storico di Trapani, ristrutturando due piccoli appartamenti in via San Michele. Ma oggi, la sua attività ricettiva è messa in ginocchio da un problema che definisce “paradossale e da terzo mondo”: l’acqua non arriva più da settimane.

A raccontare la sua esperienza è Jessica, che scrive alla nostra redazione dopo aver, dice, “terminato tutte le forze” per cercare una soluzione.

“Negli anni scorsi – spiega – la situazione idrica non è mai stata ottimale, e capitava che in alcune giornate l’acqua non arrivasse. Ma quanto sta accadendo adesso è insostenibile. Dopo due settimane senza acqua a giugno, per fine mese sembrava che l’emergenza fosse rientrata. Invece, dal 12 luglio sono riuscita a prendere acqua solo il 29 luglio. Da allora, nulla”.

Autobotti insufficienti e turisti senza servizi

Per garantire acqua agli ospiti, Jessica è costretta a rivolgersi a ditte private, con costi extra e difficoltà logistiche. “Molte aziende rifiutano di intervenire – spiega – per via della posizione dei recipienti in terrazza e dell’accesso agli appartamenti”.

L’autobotte comunale, da lei richiesta, non effettua il riempimento dei serbatoi sui terrazzi. E quella della ditta Oasi, che affianca il servizio comunale, riferisce di non avere un mezzo idoneo per raggiungere molte abitazioni del centro storico.

Promesse di normalità… che non arriva

Dal Servizio idrico integrato arriva la rassicurazione che “a breve la situazione tornerà alla normalità”. Ma per la residente si tratta di una frase già sentita, che “sembra più una scusa per guadagnare tempo che una reale prospettiva di soluzione”.

Nel frattempo, chi vive e lavora nel centro storico deve fare i conti con un disservizio che rischia di compromettere l’immagine turistica della città proprio nei mesi di maggiore afflusso.

“Non si può investire in un centro storico e trovarsi senza un bene primario come l’acqua – conclude Jessica –. È un problema che va risolto subito, non tra settimane o mesi”.



