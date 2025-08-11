Sezioni
Cronaca

11/08/2025 09:11:00

Due tragedie sulle strade Siciliane: muoiono un 15enne e una bimba di 2 anni

Due gravi terribili stradali hanno funestato la Sicilia, costando la vita a un adolescente e a una bambina di appena due anni.

 

A Favara, in provincia di Agrigento, un ragazzo di 15 anni, Samuele Messina, ha perso la vita dopo aver perso il controllo del suo scooter, un Piaggio Nrg. L’incidente è avvenuto lungo la strada che collega lo stadio comunale al liceo Martin Luther King. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe urtato un marciapiede o un palo della pubblica illuminazione prima di finire rovinosamente sull’asfalto. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, il giovane è arrivato in condizioni disperate e per lui non c’è stato nulla da fare.

 

Un’altra tragedia si è consumata sulla statale 514 “di Chiaramonte”, nel territorio di Licodia Eubea, in provincia di Catania. Qui, in un violento scontro tra due veicoli — un’auto con a bordo una famiglia originaria di Ragusa e un minivan — ha perso la vita una bambina di due anni ( ne abbiamo parlato qui). I genitori, rimasti gravemente feriti, sono ricoverati in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Il traffico nella zona è rimasto a lungo bloccato per consentire i rilievi delle forze dell’ordine.