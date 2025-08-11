Marsala, vergogna in riva al mare: rifiuti e degrado accanto al Delfino

11/08/2025 11:22:00

Non è certo l’immagine da cartolina che ci si aspetta in piena estate. Lunedì 11 agosto, a sinistra del Lido Delfino, la spiaggia si presenta in uno stato di degrado che indigna bagnanti e residenti.

Il cestino della spazzatura, ormai stracolmo, non viene svuotato da giorni: i rifiuti tracimano e si ammassano sul suolo, attirando insetti e dando un senso di abbandono a un’area che dovrebbe essere simbolo di accoglienza turistica. Come se non bastasse, qualcuno ha abbandonato un lettino rotto. Un rifiuto ingombrante lasciato sotto il sole, tra famiglie e bambini, che rovina il paesaggio e mette a rischio la sicurezza dei frequentatori.

Chi ama Marsala e il suo mare non può restare indifferente. È urgente un intervento del Comune per svuotare i cestini e rimuovere i rifiuti ingombranti.



