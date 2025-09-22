Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Rifiuti
22/09/2025 09:06:00

Spiagge affollate ma senza cassonetti e sporche: Marsala impreparata all’estate bis

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2025/1758525016-0-spiagge-affollate-ma-senza-cassonetti-e-sporche-marsala-impreparata-all-estate-bis.jpg

Nonostante il caldo record e il mare piatto che in questi giorni stanno riportando i marsalesi (e non solo) in spiaggia, Marsala si è fatta trovare ancora una volta impreparata. L’estate prolungata, infatti, non ha trovato alcuna risposta in termini di servizi e decoro lungo le coste della città.

 

Le spiagge libere, in particolare, sono affollate ma abbandonate: niente cestini, niente raccolta rifiuti, e in molti casi nemmeno la minima segnaletica o indicazioni per la raccolta differenziata. I cassonetti sono stati rimossi, e chi va al mare è costretto a fare i conti con l’assenza totale di contenitori per i rifiuti.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: spazzatura lasciata per terra, sacchetti sparsi dal vento o da cani randagi, bottiglie e lattine che restano sulla sabbia, contribuendo al degrado del litorale. E resta il dubbio se la ditta incaricata del servizio rifiuti sia stata informata o attrezzata per garantire la pulizia anche in questo “extra” periodo estivo.

 

In alcune zone, inoltre, durante tutta l'estate non è stata predisposta nemmeno la raccolta differenziata: un solo cassonetto generico.

Un problema vecchio che si ripresenta puntualmente: quando arriva il bel tempo fuori stagione, Marsala si scopre sempre fuori servizio.

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it









Native | 19/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-09-2025/1758199086-0-registrare-un-marchio-ue-evita-errori-costosi-con-la-consulenza-specializzata.png

Registrare un marchio UE: evita errori costosi con la consulenza...

Native | 18/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-09-2025/1757683808-0-macchine-da-caffe-la-storia-di-un-elettrodomestico-molto-amato.jpg

Macchine da caffè: la storia di un elettrodomestico molto amato

Native | 16/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-09-2025/1758012893-0-al-via-la-stagione-teatrale-2025-2026-del-cine-teatro-ariston.jpg

Al via la stagione teatrale 2025/2026 del Cine Teatro Ariston