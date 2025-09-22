Spiagge affollate ma senza cassonetti e sporche: Marsala impreparata all’estate bis

22/09/2025 09:06:00

Nonostante il caldo record e il mare piatto che in questi giorni stanno riportando i marsalesi (e non solo) in spiaggia, Marsala si è fatta trovare ancora una volta impreparata. L’estate prolungata, infatti, non ha trovato alcuna risposta in termini di servizi e decoro lungo le coste della città.

Le spiagge libere, in particolare, sono affollate ma abbandonate: niente cestini, niente raccolta rifiuti, e in molti casi nemmeno la minima segnaletica o indicazioni per la raccolta differenziata. I cassonetti sono stati rimossi, e chi va al mare è costretto a fare i conti con l’assenza totale di contenitori per i rifiuti.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: spazzatura lasciata per terra, sacchetti sparsi dal vento o da cani randagi, bottiglie e lattine che restano sulla sabbia, contribuendo al degrado del litorale. E resta il dubbio se la ditta incaricata del servizio rifiuti sia stata informata o attrezzata per garantire la pulizia anche in questo “extra” periodo estivo.

In alcune zone, inoltre, durante tutta l'estate non è stata predisposta nemmeno la raccolta differenziata: un solo cassonetto generico.

Un problema vecchio che si ripresenta puntualmente: quando arriva il bel tempo fuori stagione, Marsala si scopre sempre fuori servizio.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it



