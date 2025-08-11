Calatafimi Segesta, prosegue la posa della nuova rete in fibra ottica di FiberCop

11/08/2025 17:41:00

A Calatafimi Segesta continuano i lavori per portare la fibra ottica ultraveloce direttamente nelle abitazioni. FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa in Italia, sta realizzando in sinergia con l’Amministrazione comunale un progetto di potenziamento della rete internet che consentirà collegamenti fino a 2,5 Gigabit al secondo, con l’obiettivo di arrivare a 10 Gigabit nei prossimi mesi.

Il progetto, interamente finanziato da FiberCop, punta ad accelerare la digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, aprendo la strada a servizi innovativi come streaming in 4K, smart working, telemedicina, gestione del traffico, illuminazione pubblica e monitoraggio ambientale. Il sindaco Francesco Gruppuso ha ringraziato l’azienda “per aver scelto Calatafimi Segesta tra le prime città ad essere servite”, sottolineando i benefici attesi per famiglie e attività economiche.

“L’infrastruttura – spiega Massimo Zaffiro, Responsabile Operations Area Sud di FiberCop – sosterrà le imprese nello sviluppo e migliorerà la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell’economia locale”.

Gli interventi hanno già interessato Via Arata, Via Vittorio Emanuele e Via San Rocco e proseguiranno in Corso Garibaldi, fino a coprire gran parte del territorio comunale entro il 2026. Dove possibile, saranno utilizzate infrastrutture esistenti per ridurre l’impatto ambientale; gli scavi, se necessari, saranno eseguiti con tecniche a basso impatto.

I cittadini possono verificare la copertura e richiedere l’attivazione tramite il proprio operatore telefonico.



