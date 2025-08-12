Trapani, c'è un nuovo nome per l'attacco

12/08/2025 09:26:00

Il Trapani punta a completare la squadra mettendo nel mirino l'attaccante Ignazio Molina della Vis Pesaro. La squadra di Aronica, che domenica farà il suo esordio stagionale contro il Picerno nel primo turno della Coppa Italia di serie D, potrebbe rinforzarsi con l'arrivo dell'argentino, autore, qualche mese addietro, dei due gol che hanno permesso alla Spal di salvarsi nei playout di serie C, mandando in D il Milan Futuro.

Su Molina, però, è forte la concorrenza di altre società, a cominciare dal Siracusa, ma il Trapani avrebbe presentato una importante offerta difficile da rifiutare e, così, la Vis Pesaro sta seriamente prendendo in considerazione l'idea di accettare la proposta granata.

Molina lo scorso anno ha cominciato la stagione alla Vis Pesaro, dove, però, ha faticato, considerato che nelle sue venti partite disputate, ha messo a segno due gol. Poi, nel corso del mercato di gennaio, è arrivato il trasferimento in prestito alla Spal dove ha realizzato quattro reti, comprese le due decisive nei playout contro il Milan Futuro: i gol che hanno mandato in D la seconda squadra rossonera, regalando la salvezza ai ferraresi, prima che poi arrivasse l'esclusione per la prossima stagione.



