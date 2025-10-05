Calcio: poker del Marsala 1912 al Bagheria - I lilibetani volano in testa alla classifica

05/10/2025 20:08:00

Domenica è andato in scena il quarto turno del Campionato di Eccellenza Sicilia girone A, che ha visto il Marsala 1912 ospitare il Bagheria Calcio 1919 presso lo Stadio Municipale Nino Lombardo Angotta. Grazie a una prestazione convincente, l'ottima prova dei padroni di casa si è conclusa con un netto 4 a 1 che non solo garantisce i tre punti, ma proietta il Marsala 1912 direttamente in testa alla classifica. La partita, diretta dal Sig. Piazza di Agrigento, si è rivelata fin dalle prime battute spumeggiante, con entrambe le formazioni che si sono affrontate con una prestazione generosa. I padroni di casa di Mister Filippo Chinnici si sono subito resi pericolosi al 5’ con un doppio angolo che, tuttavia, non ha portato al vantaggio. Il Bagheria, che non ha nascosto la volontà di conquistare punti, ha risposto all’8’ con Girgenti, il quale ha sciupato un’azione dalla destra crossando sul fondo.

Al 14’ il Marsala passa in vantaggio grazie ad un rigore realizzato da Manno, dopo una bellissima azione degli azzurri che ha portato al penalty. Il Bagheria Calcio 1919 ha dimostrato carattere, cercando di giocare palla a terra, e ha ristabilito la parità al 28’: per un mani in area azzurra conquisteranno il penalty che Ordonez ha trasformato con freddezza. Nemmeno il tempo di riorganizzare le idee che il Marsala ha inflitto un uno-due micidiale che ha spezzato l'equilibrio in campo indirizzando il match verso Capo Boeo: al 33’ bomber Costa ha riportato gli azzurri in vantaggio con un bel colpo di testa, e solo due minuti più tardi, al 35’, Manno ha calato il tris firmando la doppietta personale con una bella rasoiata da fuori area.

Tutta la ripresa, pur giocata con minor intensità, è scivolata via senza particolari emozioni. Il Marsala 1912 ha messo la parola fine a questo bel match con il gol del poker, siglato dal marsalese Lorenzo Galfano al 45’. Spalti gremiti con oltre 2.000 spettatori presenti che non solo si sono davvero divertiti, ma con una squadra come questa sono autorizzati a pensare ad importanti obiettivi che iniziano con il raggiungimento della vetta della classifica anche se in coabitazione con il Licata, il Partinicaudace e lo Sciacca, quattro formazioni che non hanno mai nascosto velleità di alta classifica.

Marsala 1912: Scuffia, Duli, Fradella, Mattaliano, Miliziano, Lo Nigro (35’ st Giardina), Corso (23’ st Pace), Rosciglione, Manno (23’ st Galfano), Costa (12’ st Genesio), Sferruzza. A disposizione: Consiglio, Tricoli, Chinnici, D’Ancora, Affun. Allenatore: Filippo Chinnici.

Bagheria 1919: Cannizzaro, Ballariano, Costa, Petrullo, Costa, Florio (1’ st Spampinato), Caracappa, Gallina (1’ st Geraci), Ordonez, Girgenti (15’ st Lucera), Giglio. A disposizione: Crusafulli, Abbate, Boatta, Fama, Lo Presti, Picone. Allenatore: Angelo Tomasello.

Reti: pt 14’ Manno (rig), 28’ Ordonez (rig), 33’ Costa, 35’ Manno; st 45’ Galfano.

Arbitro: Sig Matteo Piazza di Agrigento.

Credit: foto di Francesco De Simone. Di seguito la dichiarazione post partita a Mister Filippo Chinnici.



