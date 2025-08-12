Sezioni
Cittadinanza
12/08/2025 11:43:00

Marsala: la pista ciclabile dello Stagnone tra incuria, degrado e la candidatura Unesco...

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-08-2025/1754991829-0-marsala-la-pista-ciclabile-dello-stagnone-tra-incuria-degrado-e-la-candidatura-unesco.jpg

La pista ciclabile dello Stagnone di Marsala, fiore all’occhiello del paesaggio costiero e spesso celebrata per la sua bellezza, versa oggi in condizioni di evidente abbandono. La vegetazione incolta invade in diversi punti la carreggiata, rendendo difficoltoso – e in alcuni tratti impossibile – il passaggio di pedoni e ciclisti. Il cordolo giallo di delimitazione, in più zone, è ormai saltato del tutto, lasciando il percorso privo di protezione e di segnaletica visiva.

 

Eppure, paradossalmente, c’è chi nelle scorse settimane ha citato proprio la pista ciclabile come uno dei motivi per candidare lo Stagnone a patrimonio UNESCO. Un contrasto che non è sfuggito al consigliere comunale Rino Passalacqua, il quale ha denunciato la situazione con un post corredato da foto sui social.

 

«Settimana di Ferragosto – scrive Passalacqua – e qualche giorno fa, su più di una testata nazionale, si parlava della pista ciclabile dello Stagnone in termini di assoluta bellezza, tanto da indicarla come uno dei motivi per candidare a patrimonio UNESCO questa preziosa porzione di Marsala. Guardate invece che cura riserva a questa pista la nostra amministrazione comunale, che attenzione e che manutenzione. VERGOGNATEVI, se riuscite a trovare in voi ancora questo sentimento».

 

 

 



