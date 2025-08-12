Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
12/08/2025 08:57:00

Marsala, troppe zanzare: turisti francesi in fuga

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-08-2025/1754982099-0-marsala-troppe-zanzare-turisti-francesi-in-fuga.jpg

 “Quattro giorni di vacanza persi a causa delle zanzare”. È la denuncia arrivata da un operatore turistico di Contrada Berbaro, che ha visto una famiglia francese lasciare in anticipo la propria casa vacanza, nonostante il soggiorno fosse già prenotato e pagato.

Il caso, segnalato all’amministrazione comunale dall’Associazione Strutture Extralberghiere e Locazione Turistica di Marsala (ASE), presieduta da Fabio Alba,  rischia di danneggiare seriamente l’immagine della città agli occhi dei visitatori.

 

Nella nota inviata al sindaco Massimo Grillo e all’assessore al Turismo Salvatore Agate, l’associazione – che rappresenta 125 operatori per un totale di 137 unità e 580 posti letto – sottolinea come le disinfestazioni private non siano sufficienti a contrastare l’invasione di zanzare nella zona, chiedendo un intervento urgente e strutturato.

 

Si richiedono cicli di trattamenti adulticidi e larvicidi, con prodotti non inquinanti, sia nelle aree pubbliche che nei punti di ristagno d’acqua, oltre a un’ordinanza per obbligare la pulizia di terreni incolti e piscine in disuso. Un’azione preventiva che, secondo l’ASE, non solo migliorerebbe la vivibilità per i residenti, ma ridurrebbe anche il rischio sanitario legato al virus West Nile, già responsabile di decessi in altre parti d’Italia.

 

“Marsala – ricorda Alba – ha puntato sul turismo come volano per l’economia locale. Ma se i visitatori sono costretti a fuggire, perdiamo credibilità e opportunità”.

Il settore extralberghiero chiede che il problema non venga sottovalutato, perché tra zanzare e cattiva pubblicità, la stagione estiva rischia di “pungere” nel vivo l’economia marsalese.



Cittadinanza | 2025-08-12 08:57:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-08-2025/marsala-troppe-zanzare-turisti-francesi-in-fuga-250.jpg

Marsala, troppe zanzare: turisti francesi in fuga

 “Quattro giorni di vacanza persi a causa delle zanzare”. È la denuncia arrivata da un operatore turistico di Contrada Berbaro, che ha visto una famiglia francese lasciare in anticipo la propria casa vacanza, nonostante il...