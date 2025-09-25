Trapani, via al restauro dei pali artistici di viale Regina Elena e viale Duca d’Aosta

25/09/2025 16:20:00

A Trapani parte un intervento particolare: il restauro dei pali artistici della pubblica illuminazione di viale Regina Elena e viale Duca d’Aosta. Sono quei lampioni che fanno parte dell’arredo urbano e che da anni, a causa della salsedine, mostrano segni evidenti di usura.

Il Comune fa sapere che i lavori si svolgeranno in due fasi. Prima i pali verranno rimossi e sostituiti temporaneamente con altri, in modo da non lasciare le strade al buio. Poi, una volta completato il restauro, torneranno al loro posto, come nuovi.

Si tratta di un pezzo del programma di riqualificazione della pubblica illuminazione avviato dall’amministrazione Tranchida, che sta toccando vari quartieri della città. L’obiettivo è doppio: da una parte la sicurezza e la funzionalità degli impianti, dall’altra il recupero di elementi che fanno parte dell’identità visiva di Trapani.



