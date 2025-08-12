Sezioni
Cronaca
12/08/2025 06:00:00

Che estate è a Marettimo 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-08-2025/1754900759-0-che-estate-e-a-marettimo.jpg

Marettimo, la più lontana e selvaggia delle isole Egadi, è un piccolo gioiello del Mediterraneo che continua a incantare chi la visita. Qui non arrivano le folle del turismo di massa, ma viaggiatori in cerca di mare cristallino, silenzi e natura incontaminata. Un turismo di nicchia, fatto di amanti della bellezza e del rispetto per l’ambiente.

La redazione di Tp24 è andata sull’isola per raccontare, attraverso un video reportage, che estate è quella di Marettimo. Un’estate in cui operatori e residenti lavorano fianco a fianco per preservare un equilibrio delicato: accogliere i visitatori senza snaturare l’identità del luogo.

Tra i protagonisti c’è il gruppo che ruota attorno al Museo del Mare, impegnato nella valorizzazione della storia marinara e nella costruzione di un turismo di qualità. Un impegno che si traduce in iniziative culturali, progetti di educazione ambientale e promozione di un’accoglienza autentica, lontana dalle logiche del “mordi e fuggi”.

Il nostro viaggio a Marettimo è un invito a scoprire un angolo di Sicilia che resiste alle pressioni della modernità e continua a vivere al ritmo lento delle sue onde.



