Che estate è a Marettimo 

Marettimo, la più lontana e selvaggia delle isole Egadi, è un piccolo gioiello del Mediterraneo che continua a incantare chi la visita. Qui non arrivano le folle del turismo di massa, ma viaggiatori in cerca di mare cristallino, silenzi e natura incontaminata. Un turismo di nicchia, fatto di amanti della bellezza e del rispetto per l’ambiente.
La redazione di Tp24 è andata sull’isola per raccontare, attraverso un video reportage, che estate è quella di Marettimo. Un’estate in cui operatori e residenti lavorano fianco a fianco per preservare un equilibrio delicato: accogliere i visitatori senza snaturare l’identità del luogo.
Tra i protagonisti c’è il gruppo che ruota attorno al Museo del Mare, impegnato nella valorizzazione della storia marinara e nella costruzione di un turismo di qualità. Un impegno che si traduce in iniziative culturali, progetti di educazione ambientale e promozione di un’accoglienza autentica, lontana dalle logiche del “mordi e fuggi”.
Il nostro viaggio a Marettimo è un invito a scoprire un angolo di Sicilia che resiste alle pressioni della modernità e continua a vivere al ritmo lento delle sue onde.
Tecnicomar, storica azienda nel settore navale specializzata nel trattamento delle acque, ha ottenuto la certificazione ISO 14001:2015, rilasciata da DNV. Il riconoscimento riguarda tutto il processo produttivo dalle attività di...
Marettimo, la più lontana e selvaggia delle isole Egadi, è un piccolo gioiello del Mediterraneo che continua a incantare chi la visita. Qui non arrivano le folle del turismo di massa, ma viaggiatori in cerca di mare cristallino,...
In un comparto come quello dei serramenti, dove spesso prevalgono logiche commerciali aggressive e rincorse al ribasso, arrivare a vent’anni di attività con un’identità intatta è tutt’altro che scontato. Domus...
“Questi delinquenti della politica hanno detto che la Trapani Shark è abusiva,” così Valerio Antonini ha iniziato il suo affondo nei confronti di Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani, di Emanuele Barbara, assessore allo...
Due nuove bollicine arricchiscono il portfolio di Cantine Paolini, realtà cooperativa di Marsala che da decenni rappresenta un pilastro della vitivinicoltura siciliana. Si tratta del Brioso Bianco, ottenuto da uve Inzolia, e del Brioso...