Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Diritti
12/08/2025 13:45:00

Trapani, turisti pranzano tra cumuli di cartone: la protesta dei ristoratori

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-08-2025/1754998777-0-trapani-turisti-pranzano-tra-cumuli-di-cartone-la-protesta-dei-ristoratori.jpg

Pieno centro storico, tavoli pieni di turisti e piatti che arrivano in tavola, ma l’atmosfera è rovinata da cumuli di cartone accatastati a pochi passi dai clienti. “Sono le 13, abbiamo già gente che mangia e altra che ordina. Tra poco sarà ancora più affollato e queste sono le condizioni” denunciano i ristoratori in via Turretts, accanto a piazzale Lucatelli. “Non è la prima volta che accade” lamentano, spiegando che la segnalazione a Formula Ambiente è rimasta senza esito nonostante sia giorno di ritiro carta e cartone.

Gli esercenti raccontano di avere più volte segnalato la situazione, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, senza però ottenere soluzioni stabili. “Non chiediamo miracoli – dicono – ma un’organizzazione che eviti scene del genere sotto gli occhi di chi visita la città”. Secondo i ristoratori, il problema non è solo estetico, ma rischia di incidere anche sull’immagine di Trapani, che proprio in queste settimane accoglie migliaia di visitatori. Dopo l’ennesima segnalazione, hanno allertato anche il Comune, chiedendo un intervento urgente e un piano di raccolta più flessibile per le vie più frequentate.