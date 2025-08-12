Trapani, turisti pranzano tra cumuli di cartone: la protesta dei ristoratori
Pieno centro storico, tavoli pieni di turisti e piatti che arrivano in tavola, ma l’atmosfera è rovinata da cumuli di cartone accatastati a pochi passi dai clienti. “Sono le 13, abbiamo già gente che mangia e altra che ordina. Tra poco sarà ancora più affollato e queste sono le condizioni” denunciano i ristoratori in via Turretts, accanto a piazzale Lucatelli. “Non è la prima volta che accade” lamentano, spiegando che la segnalazione a Formula Ambiente è rimasta senza esito nonostante sia giorno di ritiro carta e cartone.
Gli esercenti raccontano di avere più volte segnalato la situazione, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, senza però ottenere soluzioni stabili. “Non chiediamo miracoli – dicono – ma un’organizzazione che eviti scene del genere sotto gli occhi di chi visita la città”. Secondo i ristoratori, il problema non è solo estetico, ma rischia di incidere anche sull’immagine di Trapani, che proprio in queste settimane accoglie migliaia di visitatori. Dopo l’ennesima segnalazione, hanno allertato anche il Comune, chiedendo un intervento urgente e un piano di raccolta più flessibile per le vie più frequentate.
