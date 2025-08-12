Marsala 2026 e la proposta di affidare il Palazzetto dello Sport al Trapani Shark...

12/08/2025 22:35:00

"Invito il Sindaco di Marsala a mettere a disposizione il nostro palazzetto dello sport", alla Trapani Shark, dopo la querelle tra Antonini e Tranchida. È la richiesta dell'ex assessore della giunta Grillo Michele Gandolfo,ex consigliere di maggioranza del Partito Socialista Italiano del fu primo cittadino Alberto Di Girolamo dal 2015-'20.

La sua carriera politica è costellata dalla preposizione "non più". Nel 2003 fu consigliere provinciale del Nuovo Psi, nel 2007 Consigliere Comunale di Marsala in Forza Italia, nel 2012 C.C. nel Partito Democratico,nel 2015 sempre C.C.nel Psi. Cinque anni fa il salto di qualità con una sua lista Via-Un'altra Marsala- Idea Sicilia Popolare e Autonomista- che elesse due consiglieri Bonomo e Fernandez che lo condusse a quartiere spagnolo in giunta. Lo psichiatra ha una qualità, forse dovuta alla sua professione, nel terzo millennio ha capito sempre la coalizione vincente cinque su cinque, 3 volte con il centrodestra, 2 con il centrosinistra, con l'Adamo in entrambi i raggruppamenti.Adesso è coordinatore cittadino, in tandem, lilibetano di Grande Sicilia, movimento fondato da Lagalla sindaco di Palermo 70nni, Micciché le primavere sono 71,e Lombardo età 74, insomma il nuovo che avanza. Il primo cittadino di Mondello e degli altri quartieri presentò in questi termini l'organizzazione: "Non vogliamo fare ribaltamenti o rivoluzioni, però vogliamo essere una coscienza critica e consapevole all'interno di una quadro che ha bisogno di rinnovare nel tempo tanto classe dirigente, quanto modelli decisionali".

Quanto tempo necessita al ricambio generazionale non è dato sapere. Gandolfo è molto attivo in vista delle amministrative del 2026,tra una foto con consiglieri comunali e riunioni con il centrodestra che hanno partorito un comunicato stampa senza alcun senso, che recitava: "ci siamo riuniti per ribadire la volontà di costruire un progetto politico comune, aperto a tutti coloro [...], con visione unitaria e strategia condivisa". Leggendo tra le righe, e neanche tanto, l'intenzione è di evitare fughe in avanti, nel proporre qualche candidato alla poltrona,decisamente scomoda,di primo cittadino. Il documento oltre ai 7 partiti, portava la firma di sei movimenti e gruppi, tra cui Impegno Comune che ha due rappresentanti a Sala delle Lapidi. Uno Fici è molto gradito alla Dc Sicilia di Totò Cuffaro e allo stesso Gandolfo.

Poi si dovrà spiegare il salto della quaglia da Cento Passi per la Sicilia ispirato a Peppino Impastato, allo scudocrociato della Trinacria. Si auspica magari a Natale di conoscere le loro idee: sul nuovo piano Rifiuti e contratto di raccolta in scadenza a ottobre; il destino di Marsala Schola la cui morte giuridica e per la fine del 2026; e il desiderio di esternalizzare il servizio di trasporto pubblico locale, voluto da Grillo. Per adesso il piano è di affidare il palazzetto dello sport ad Antonini, portando in house il nuovo tycoon di Trapani.



