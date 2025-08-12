Mazara, nasce il Circolo dei Giovani Democratici

12/08/2025 11:19:00

Mazara del Vallo ha una nuova realtà politica giovanile. Sabato pomeriggio si è svolto il congresso costitutivo del Circolo comunale dei Giovani Democratici, che ha riunito un’assemblea gremita, animata da un dibattito ricco e partecipato.

I lavori sono stati aperti da Benedetta Bianco, delegata regionale, che ha proposto il nome di Angela Asaro come presidente dell’assemblea, poi eletta con il voto unanime dei presenti.

Alla giornata hanno preso parte numerosi esponenti del PD siciliano: l’on. Valentina Chinnici (deputata ARS e vicesegretaria regionale), Ernesto Raccagna (vicepresidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani), Valeria Battaglia (segretaria provinciale) e Sergio Lima (segreteria regionale).

Al termine del confronto, l’assemblea degli iscritti ha eletto all’unanimità Antonino Signorello come primo segretario del neonato circolo.

Nel suo intervento, Signorello ha ricordato il percorso che ha portato al congresso:

“Non abbiamo avuto fretta di fare tessere, abbiamo scelto di costruire passo dopo passo una comunità. È stato un lavoro lento, ma credo abbia seminato radici profonde”.

Sul titolo scelto per l’appuntamento, “Il coraggio di salpare”, ha spiegato:

“È quello di una nave rompighiaccio che affronta le distese gelate per aprire un varco, per permettere ad altri di passare. Siamo qui per rompere il ghiaccio della sfiducia e del disincanto verso la politica. Perché se è vero che oggi molti giovani sembrano distanti, è anche vero che in molti casi è la politica che si è allontanata da loro. Noi siamo nati per colmare questa distanza”.

Il neo segretario ha poi voluto lanciare un messaggio diretto ai ragazzi:

“Qui non ci sono figuranti da campagna elettorale, non ci sono giovani cooptati dall’alto. Qui ci sono persone che si spendono perché ci credono. Non aspettate che siano altri a passarvi il testimone: siate ciò che volete essere e prendetevi il necessario per esserlo”.

Signorello ha confermato Benedetta Bianco come vicesegretaria “per la costanza, l’impegno e la presenza sul territorio che non sono mai venuti meno” e ha annunciato una riorganizzazione interna:

“Investiremo sui giovanissimi che si sono avvicinati a noi. Cominciamo a fare un passo di lato per dare spazio anche a chi è entrato da poco, affinché possa un giorno guidare il circolo”.



