Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
12/08/2025 11:15:00

Salemi, il concerto della PFM non è gratuito: biglietti in vendita, ecco quanto costa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-08-2025/1754990573-0-salemi-il-concerto-della-pfm-non-e-gratuito-biglietti-in-vendita-ecco-quanto-costa.jpg

Non sarà gratuito, come inizialmente annunciato, il concerto della Premiata Forneria Marconi in programma a Salemi martedì 26 agosto 2025 alle 21:30 in Piazza Alicia, all’interno del “Doppia Traccia Tour”.
L’appuntamento, che vedrà sul palco Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Lucio Fabbri, Marco Sfogli e Alberto Bravin in un viaggio tra i brani storici della band e le riletture in chiave sinfonico-progressiva delle canzoni di Fabrizio De André, sarà infatti a pagamento: i biglietti sono in vendita a 16 e 21 euro (più diritti di prevendita).

La prima parte del live sarà dedicata alle canzoni simbolo della PFM, come Impressioni di settembre e E’ festa, mentre la seconda renderà omaggio alla collaborazione con De André, riproponendo brani come Amico fragile e La guerra di Piero.

 

 Quanto costa l’evento al Comune
Secondo la determina del 30 luglio 2025, il concerto della PFM è stato affidato – insieme allo spettacolo di Nicola Piovani “Note a margine” (anche in questo caso, si paga) in programma il 17 agosto – alla società DalVivo Produzioni Srls per un importo complessivo di 43.000 euro più IVA al 10%, pari a 47.300 euro.
Una parte della spesa, 20.000 euro, sarà coperta dal contributo del Libero Consorzio Comunale di Trapani; la restante quota è a carico delle casse comunali.