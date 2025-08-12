Salemi, il concerto della PFM non è gratuito: biglietti in vendita, ecco quanto costa

12/08/2025 11:15:00

Non sarà gratuito, come inizialmente annunciato, il concerto della Premiata Forneria Marconi in programma a Salemi martedì 26 agosto 2025 alle 21:30 in Piazza Alicia, all’interno del “Doppia Traccia Tour”.

L’appuntamento, che vedrà sul palco Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Lucio Fabbri, Marco Sfogli e Alberto Bravin in un viaggio tra i brani storici della band e le riletture in chiave sinfonico-progressiva delle canzoni di Fabrizio De André, sarà infatti a pagamento: i biglietti sono in vendita a 16 e 21 euro (più diritti di prevendita).

La prima parte del live sarà dedicata alle canzoni simbolo della PFM, come Impressioni di settembre e E’ festa, mentre la seconda renderà omaggio alla collaborazione con De André, riproponendo brani come Amico fragile e La guerra di Piero.

Quanto costa l’evento al Comune

Secondo la determina del 30 luglio 2025, il concerto della PFM è stato affidato – insieme allo spettacolo di Nicola Piovani “Note a margine” (anche in questo caso, si paga) in programma il 17 agosto – alla società DalVivo Produzioni Srls per un importo complessivo di 43.000 euro più IVA al 10%, pari a 47.300 euro.

Una parte della spesa, 20.000 euro, sarà coperta dal contributo del Libero Consorzio Comunale di Trapani; la restante quota è a carico delle casse comunali.



