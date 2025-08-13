Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Aeroporto di Trapani
13/08/2025 13:32:00

Trapani, aeroporto: “In coda quasi un’ora per uscire dal parcheggio”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-08-2025/1755077687-0-trapani-aeroporto-in-coda-quasi-un-ora-per-uscire-dal-parcheggio.jpg

Una lunga coda di auto, quasi 50 minuti di attesa per uscire dall’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi, senza informazioni né assistenza. È la segnalazione inviata da una passeggera, Laura, all’Airgest – la società che gestisce lo scalo – e inoltrata per conoscenza alla nostra redazione.

L’episodio risale alla tarda serata di lunedì 11 agosto, intorno alle 23:15. “Solo in prossimità delle barre dei caselli – scrive Laura – un dipendente dell’Airgest ha fornito una sommaria spiegazione di un malfunzionamento, peraltro con modi scortesi”.

Secondo la segnalazione, nessun avviso o scuse sarebbero stati forniti agli automobilisti in coda, “trattenuti indebitamente e senza alcuna informazione”. La passeggera lamenta anche difficoltà nel contattare il centralino: “La sera, nonostante l’invito a restare in linea per parlare con un operatore, la chiamata non viene trasferita e non è indicato che l’orario serale non è coperto da assistenza”.

Il giorno successivo, telefonando per un reclamo, l’utente avrebbe trovato un’ulteriore incongruenza: “Il risponditore automatico invita a digitare il tasto 4 per i reclami, ma l’addetta mi ha detto che i reclami si possono fare solo via mail”.

La segnalazione si conclude con l’auspicio di un intervento da parte di Airgest “per migliorare i servizi e l’assistenza agli utenti”.

 