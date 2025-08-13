Trapani, aeroporto: “In coda quasi un’ora per uscire dal parcheggio”

13/08/2025 13:32:00

Una lunga coda di auto, quasi 50 minuti di attesa per uscire dall’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi, senza informazioni né assistenza. È la segnalazione inviata da una passeggera, Laura, all’Airgest – la società che gestisce lo scalo – e inoltrata per conoscenza alla nostra redazione.

L’episodio risale alla tarda serata di lunedì 11 agosto, intorno alle 23:15. “Solo in prossimità delle barre dei caselli – scrive Laura – un dipendente dell’Airgest ha fornito una sommaria spiegazione di un malfunzionamento, peraltro con modi scortesi”.

Secondo la segnalazione, nessun avviso o scuse sarebbero stati forniti agli automobilisti in coda, “trattenuti indebitamente e senza alcuna informazione”. La passeggera lamenta anche difficoltà nel contattare il centralino: “La sera, nonostante l’invito a restare in linea per parlare con un operatore, la chiamata non viene trasferita e non è indicato che l’orario serale non è coperto da assistenza”.

Il giorno successivo, telefonando per un reclamo, l’utente avrebbe trovato un’ulteriore incongruenza: “Il risponditore automatico invita a digitare il tasto 4 per i reclami, ma l’addetta mi ha detto che i reclami si possono fare solo via mail”.

La segnalazione si conclude con l’auspicio di un intervento da parte di Airgest “per migliorare i servizi e l’assistenza agli utenti”.



