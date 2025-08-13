Trapani, “Fantasiose Bizzarrie”: in mostra i preziosi tessuti sacri del primo Settecento

13/08/2025 11:45:00

Tessuti preziosi, colori vivaci e motivi ispirati a mondi lontani. È quanto propone “Fantasiose Bizzarrie”, la mostra nella Chiesa di Sant’Agostino. Già aperta al pubblico, il prezioso allestimento è visitabile fino all’11 gennaio 2026 tutti i giorni (esclusa la domenica) dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 17 alle 20. Un’esposizione unica nel suo genere, che offre l’occasione di ammirare 53 preziosi paramenti sacri della prima metà del Settecento, testimonianza di un’epoca in cui fede, gusto estetico e respiro internazionale si intrecciavano.

I pezzi, provenienti da Erice, Calatafimi, San Vito Lo Capo, Valderice, dalla Cattedrale di San Lorenzo e dal Seminario Vescovile, sono in gran parte doni di famiglie nobili. I tessuti, noti come “Bizzarre”, nascono da raffinate produzioni veneziane e francesi e si distinguono per motivi floreali, animali e antropomorfi ispirati a mondi lontani, frutto dell’immaginario orientale diffuso dalle Compagnie delle Indie. “Mondi sconosciuti che si raggiungevano solo con la fantasia”, spiega il direttore diocesano dei beni culturali don Piero Messana, curatore insieme a Lina Novara e Maurizio Vitella, con allestimento di Vito Corte.

Il biglietto d’ingresso costa 3 euro (ridotto a 2 per ragazzi tra 11 e 17 anni); ingresso gratuito per clero, religiose e persone con disabilità.





