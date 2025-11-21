“L’Arte di Saper Rinascere”: a Mazara mostra Fidapa contro la violenza di genere

21/11/2025 14:39:00

Sabato 22 novembre alle ore 9 al Collegio dei Gesuiti sarà inaugurata l'estemporanea di pittura "L'Arte di Saper Rinascere" promossa dalla sezione di Mazara del Vallo della Fidapa BPW.

L'evento artistico-culturale, realizzato con il patrocinio del Comune e con la collaborazione della locale Sezione Pro Loco e le Associazioni Palma Vitae e Croce Rossa Italiana Comitato di Mazara del Vallo anticipa le manifestazioni in programma la prossima settimana in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne (25 Novembre).

"L'iniziativa - sottolinea la presidente Fidapa di Mazara Angelica Ajello - nasce con l'obiettivo di sensibilizzare sul tema della violenza di genere, utilizzando l'Arte come potente strumento di espressione e riflessione. Artiste e artisti sono chiamati a ispirarsi al tema trattato, valorizzando il ruolo della Donna nella società e la propria forza nel saper 'rinascere' dalle difficoltà vissute". Parteciperanno all'evento gli artisti: Piero Barbera, Tirza Maria Girgenti, Amani Alaya, Maria Grosso, Manuela Marascia, Giusy Currò, Monica Cristaldi ed Elisabetta Gucciardo Le tele rimarranno esposte al pubblico all'interno del Collegio dei Gesuiti fino al 30 Novembre.



