Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Arte
01/12/2025 11:05:00

Alcamo ospita ANÁSTASIS, personale di Ignazio Campagna tra emigrazione e rinascita

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/alcamo-ospita-anastasis-personale-di-ignazio-campagna-tra-emigrazione-e-rinascita-450.jpg

Dopo il debutto a Villa Niscemi a Palermo, arriva ad Alcamo ANÁSTASIS, la personale itinerante dello scultore Ignazio Campagna, che sarà ospitata dal 3 al 7 dicembre 2025 nella Sala Mostre Nicola Rubino del Centro Congressi Marconi.

L’inaugurazione è fissata per venerdì 3 dicembre alle 17, alla presenza dell’artista e della curatrice Carla Tocchetti.

Promossa da UNITRE Alcamo, la mostra propone un percorso che intreccia arte, memoria e identità, prendendo come filo conduttore il tema della rinascita—richiamato dal termine greco anástasis—e quello dell’emigrazione, vissuto in prima persona dall’artista di origini bagheresi, tornato nella sua terra dopo cinquantasei anni trascorsi al Nord. Le opere, realizzate in ottone, marmo, legno, terracotta e tela, raccontano trasformazioni interiori e collettive, tra dinamismo materico e tensione spirituale. Le sculture e le installazioni dialogano con un immaginario in cui la fatica dell’allontanamento e il desiderio del ritorno diventano metafora universale. Forme in movimento, superfici spezzate e ricomposte, materiali che sembrano rigenerarsi: ogni pezzo racconta una storia di attraversamento, di perdita e di possibile ricostruzione. La tappa alcamese gode del patrocinio di UNITRE Alcamo e del sostegno degli enti che hanno sostenuto la precedente edizione palermitana: Comune di Palermo, Kiwanis Palermo Cibele, APA – Accademia Psicologia Applicata, con la collaborazione di numerose realtà imprenditoriali del territorio. 

Orari di apertura: – da mercoledì a sabato: 9.30–12.30 / 15.30–18.30 – domenica: 9.00–12.30









Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764324830-0-fisiomedical-a-erice-una-struttura-che-unisce-salute-movimento-e-cura-della-persona.jpg

Fisiomedical, a Erice una struttura che unisce salute, movimento e cura...