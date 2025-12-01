Alcamo ospita ANÁSTASIS, personale di Ignazio Campagna tra emigrazione e rinascita

01/12/2025 11:05:00

Dopo il debutto a Villa Niscemi a Palermo, arriva ad Alcamo ANÁSTASIS, la personale itinerante dello scultore Ignazio Campagna, che sarà ospitata dal 3 al 7 dicembre 2025 nella Sala Mostre Nicola Rubino del Centro Congressi Marconi.

L’inaugurazione è fissata per venerdì 3 dicembre alle 17, alla presenza dell’artista e della curatrice Carla Tocchetti.

Promossa da UNITRE Alcamo, la mostra propone un percorso che intreccia arte, memoria e identità, prendendo come filo conduttore il tema della rinascita—richiamato dal termine greco anástasis—e quello dell’emigrazione, vissuto in prima persona dall’artista di origini bagheresi, tornato nella sua terra dopo cinquantasei anni trascorsi al Nord. Le opere, realizzate in ottone, marmo, legno, terracotta e tela, raccontano trasformazioni interiori e collettive, tra dinamismo materico e tensione spirituale. Le sculture e le installazioni dialogano con un immaginario in cui la fatica dell’allontanamento e il desiderio del ritorno diventano metafora universale. Forme in movimento, superfici spezzate e ricomposte, materiali che sembrano rigenerarsi: ogni pezzo racconta una storia di attraversamento, di perdita e di possibile ricostruzione. La tappa alcamese gode del patrocinio di UNITRE Alcamo e del sostegno degli enti che hanno sostenuto la precedente edizione palermitana: Comune di Palermo, Kiwanis Palermo Cibele, APA – Accademia Psicologia Applicata, con la collaborazione di numerose realtà imprenditoriali del territorio.

Orari di apertura: – da mercoledì a sabato: 9.30–12.30 / 15.30–18.30 – domenica: 9.00–12.30



