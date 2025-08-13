Trapani, campetti e centro sociale rinascono con la co-progettazione dei Servizi Sociali

13/08/2025 14:50:00

Avviata dai Servizi Sociali la fase di co-progettazione che permetterà di riqualificare e restituire alla comunità alcuni beni pubblici del Comune, trasformandoli in spazi di socialità e inclusione grazie alla collaborazione con gli enti del Terzo Settore selezionati nei mesi scorsi.

I campetti polivalenti di via Sceusa e via Omero torneranno a ospitare attività di educazione, sport e integrazione, pensate per giovani, famiglie, persone con disabilità e cittadini che vogliano partecipare a un progetto educativo orientato a una cittadinanza attiva. «Saranno luoghi dove educazione, sport e integrazione potranno convivere», dichiarano il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore ai Servizi Sociali Giuseppe Virzì.

Anche il Centro sociale “Nino Via”, accanto all’Ufficio Servizi Sociali, sarà rilanciato con un Progetto Integrato per potenziare il segretariato sociale, offrire servizi di prossimità, creare micro-progetti di miglioramento per la comunità e diventare punto di ascolto per chi vive situazioni di fragilità.

«Continueremo a valorizzare i beni comunali per finalità sociali», ribadiscono Tranchida e Virzì.



