Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
13/08/2025 07:54:00

Cibo mal conservato in un lido di Marsala: multa da 3.000 euro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-08-2025/1755064511-0-cibo-mal-conservato-in-un-lido-di-marsala-multa-da-3-000-euro.jpg

Controlli serrati dei Carabinieri del Nas nelle strutture ricettive e nei locali della ristorazione delle province di Palermo, Trapani, Agrigento e nelle isole di Lampedusa e Pantelleria, nell’ambito della campagna nazionale “Estate tranquilla 2025”, promossa dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma.

L’operazione ha portato alla luce numerose irregolarità, soprattutto in materia di igiene, corretta conservazione degli alimenti e rispetto delle procedure di autocontrollo HACCP. In diversi casi sono stati riscontrati alimenti senza tracciabilità, conservati in modo non idoneo, locali trasformati abusivamente e attività commerciali esercitate senza autorizzazione.

Il caso di Marsala

A Marsala, i militari hanno ispezionato un lido balneare con ristorante annesso e hanno trovato 30 chili di alimenti mal conservati. La merce è stata posta sotto sequestro e al titolare è stata comminata una sanzione di 3.000 euro.

Gli altri interventi nel Trapanese e in Sicilia

Nel panificio di Castellammare del Golfo, i Nas hanno trovato una grave infestazione di blatte all’interno del laboratorio di panificazione. L’ASP di Trapani, su richiesta dei Carabinieri, ha disposto la chiusura immediata dell’attività e inflitto una sanzione da 3.000 euro.

A Pantelleria, i controlli hanno interessato l’ospedale, le farmacie e diverse strutture ricettive e ristoranti. In totale, sono stati sequestrati circa 200 chili di alimenti (per un valore di 3.000 euro) tenuti in cattivo stato o venduti senza autorizzazione, e inflitte sanzioni per 18.778 euro. In un ristorante sono stati trovati 40 chili di pesce abbattuto nel 2023.

Nel centro storico di Palermo, un panificio e una gastronomia sono stati sanzionati rispettivamente con multe da 2.000 euro ciascuno per la cattiva conservazione di decine di chili di alimenti.

A Lampedusa, irregolarità in 6 strutture ricettive e un ristorante hanno portato a sanzioni complessive per 5.300 euro.

Obiettivo: sicurezza alimentare e tutela dei consumatori

La campagna “Estate tranquilla 2025” punta a garantire standard igienico-sanitari elevati e a contrastare pratiche commerciali scorrette, con particolare attenzione alle località turistiche in alta stagione.