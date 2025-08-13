Ferragosto 2025 alle Egadi: musica, tradizione e spettacolo. A Favignana sul palco RMC101

13/08/2025 18:19:00

Alle Egadi il Ferragosto è un’esplosione di musica, tradizione e festa. Quest’anno il programma unisce grandi nomi della musica live, eventi religiosi e spettacoli itineranti che toccheranno Favignana, Levanzo e Marettimo.

A Favignana, dal 14 al 16 agosto, Piazza Matrice ospiterà tre serate di concerti e intrattenimento:

Giovedì 14 agosto – ore 22.00 : live del gruppo Macuccusonu , a seguire dj set con i dj e i vocalist di RMC101.

: live del gruppo , a seguire dj set con i dj e i vocalist di RMC101. Venerdì 15 agosto – ore 22.30 : Figli delle Stelle Live , revival anni ’70-’90, poi dj set con RMC101. Alle ore 21, dalla Chiesa Matrice, uscirà la processione della Madonna, con arrivo al molo turistico e lancio della corona di fiori.

: , revival anni ’70-’90, poi dj set con RMC101. Alle ore 21, dalla Chiesa Matrice, uscirà la processione della Madonna, con arrivo al molo turistico e lancio della corona di fiori. Sabato 16 agosto – ore 22.00: tributo agli 883, poi dj set con RMC101.

A Levanzo, appuntamenti dal 12 al 17 agosto con musica itinerante, spettacoli e momenti religiosi. Da segnalare la Levanzo Music 70 80 con Vincenzo Monreale il 16 agosto e la sfilata degli Ottoni Animati il 17 agosto.

A Marettimo, il momento più suggestivo sarà la processione a mare della Madonna del Rotolo il 15 agosto alle ore 18, accompagnata dalla banda musicale “Città di Trapani”. Previsti anche concerti itineranti e live band come la Power Flower Band e gli Ottoni Animati on the road il 14 Agosto.



