Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
13/08/2025 18:19:00

Ferragosto 2025 alle Egadi: musica, tradizione e spettacolo. A Favignana sul palco RMC101

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-08-2025/1755102096-0-ferragosto-2025-alle-egadi-musica-tradizione-e-spettacolo-a-favignana-sul-palco-rmc101.jpg

Alle Egadi il Ferragosto è un’esplosione di musica, tradizione e festa. Quest’anno il programma unisce grandi nomi della musica live, eventi religiosi e spettacoli itineranti che toccheranno Favignana, Levanzo e Marettimo.

A Favignana, dal 14 al 16 agosto, Piazza Matrice ospiterà tre serate di concerti e intrattenimento:

  • Giovedì 14 agosto – ore 22.00: live del gruppo Macuccusonu, a seguire dj set con i dj e i vocalist di RMC101.
  • Venerdì 15 agosto – ore 22.30: Figli delle Stelle Live, revival anni ’70-’90, poi dj set con RMC101. Alle ore 21, dalla Chiesa Matrice, uscirà la processione della Madonna, con arrivo al molo turistico e lancio della corona di fiori.
  • Sabato 16 agosto – ore 22.00: tributo agli 883, poi dj set con RMC101.

A Levanzo, appuntamenti dal 12 al 17 agosto con musica itinerante, spettacoli e momenti religiosi. Da segnalare la Levanzo Music 70 80 con Vincenzo Monreale il 16 agosto e la sfilata degli Ottoni Animati il 17 agosto.

A Marettimo, il momento più suggestivo sarà la processione a mare della Madonna del Rotolo il 15 agosto alle ore 18, accompagnata dalla banda musicale “Città di Trapani”. Previsti anche concerti itineranti e live band come la Power Flower Band e gli Ottoni Animati on the road il 14 Agosto. 