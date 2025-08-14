Ferragosto nel segno del sole: bel tempo e caldo nel trapanese

14/08/2025 09:38:00

Il caldo estivo non lascia la provincia di Trapani, che oggi, vigilia di Ferragosto, si presenta con un cielo sereno e temperature tipicamente agostane. La giornata odierna, giovedì 14 agosto, è contraddistinta da tempo stabile: sole splendente al mattino, caldo moderato nelle ore centrali e qualche velatura serale. Le temperature oscillano tra i 23°C registrati alle prime luci dell’alba e i 31°C previsti nel primo pomeriggio.

La ventilazione si manterrà debole al mattino, con venti da Nord intorno ai 9 km/h, per poi rinforzare leggermente nel pomeriggio da Nord-Nord-Ovest fino a 22 km/h. In serata, soffierà una brezza moderata da Nord-Est tra 12 e 19 km/h. L’indice UV toccherà il picco di 8.6 verso le 13, segnale che invita alla prudenza sotto il sole. La qualità dell’aria, comunque, si conferma buona.

Previsioni domani 15 agosto - Per domani, venerdì 15 agosto, le previsioni annunciano un Ferragosto all’insegna della stabilità. La giornata sarà prevalentemente soleggiata, con qualche nube di passaggio o velature che non guasteranno l’atmosfera festiva. Al mattino è atteso un cielo limpido, mentre nel pomeriggio e in serata potrebbero presentarsi nubi sparse. Anche in questa occasione, la qualità dell’aria resterà su livelli buoni, garantendo un clima piacevole per gite, pranzi all’aperto e momenti di relax in spiaggia.

Il meteo, dunque, sembra confermare: il Ferragosto trapanese sarà baciato dal sole, con caldo estivo ma senza eccessi, ideale per godersi le vacanze in riva al mare o tra le colline della provincia.



