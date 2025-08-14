Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
14/08/2025 09:38:00

Ferragosto nel segno del sole: bel tempo e caldo nel trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-08-2025/1755157565-0-ferragosto-nel-segno-del-sole-bel-tempo-e-caldo-nel-trapanese.jpg

 Il caldo estivo non lascia la provincia di Trapani, che oggi, vigilia di Ferragosto, si presenta con un cielo sereno e temperature tipicamente agostane. La giornata odierna, giovedì 14 agosto, è contraddistinta da tempo stabile: sole splendente al mattino, caldo moderato nelle ore centrali e qualche velatura serale. Le temperature oscillano tra i 23°C registrati alle prime luci dell’alba e i 31°C previsti nel primo pomeriggio.

La ventilazione si manterrà debole al mattino, con venti da Nord intorno ai 9 km/h, per poi rinforzare leggermente nel pomeriggio da Nord-Nord-Ovest fino a 22 km/h. In serata, soffierà una brezza moderata da Nord-Est tra 12 e 19 km/h. L’indice UV toccherà il picco di 8.6 verso le 13, segnale che invita alla prudenza sotto il sole. La qualità dell’aria, comunque, si conferma buona.

 

Previsioni domani 15 agosto - Per domani, venerdì 15 agosto, le previsioni annunciano un Ferragosto all’insegna della stabilità. La giornata sarà prevalentemente soleggiata, con qualche nube di passaggio o velature che non guasteranno l’atmosfera festiva. Al mattino è atteso un cielo limpido, mentre nel pomeriggio e in serata potrebbero presentarsi nubi sparse. Anche in questa occasione, la qualità dell’aria resterà su livelli buoni, garantendo un clima piacevole per gite, pranzi all’aperto e momenti di relax in spiaggia.

Il meteo, dunque, sembra confermare: il Ferragosto trapanese sarà baciato dal sole, con caldo estivo ma senza eccessi, ideale per godersi le vacanze in riva al mare o tra le colline della provincia.