Cronaca

» Meteo
14/08/2025 16:38:00

Temporale e grandine sull’A29: traffico rallentato tra Santa Ninfa  e Salemi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-08-2025/1755182866-0-temporale-e-grandine-sull-a29-traffico-rallentato-tra-santa-ninfa-e-salemi.jpg

Paura e disagi questo pomeriggio sull’autostrada A29 Mazara del Vallo–Palermo, dove un violento nubifragio, accompagnato da raffiche di vento e grandine, ha colpito il tratto compreso tra gli svincoli di Santa Ninfa e Salemi.

 

L’ondata di maltempo, abbattutasi in pieno esodo di Ferragosto, ha ridotto la visibilità quasi a zero, costringendo molti automobilisti a procedere a passo d’uomo. Alcuni, colti di sorpresa dalla furia della tempesta, hanno preferito fermarsi all’interno di una galleria in attesa di un miglioramento.

 

Per circa mezz’ora il traffico è rimasto fortemente rallentato, con code e rallentamenti che hanno interessato diversi chilometri. Solo oltrepassato lo svincolo di Salemi, il cielo ha dato tregua e la circolazione è tornata alla normalità.