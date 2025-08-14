Temporale e grandine sull’A29: traffico rallentato tra Santa Ninfa  e Salemi

14/08/2025 16:38:00

Paura e disagi questo pomeriggio sull’autostrada A29 Mazara del Vallo–Palermo, dove un violento nubifragio, accompagnato da raffiche di vento e grandine, ha colpito il tratto compreso tra gli svincoli di Santa Ninfa e Salemi.

L’ondata di maltempo, abbattutasi in pieno esodo di Ferragosto, ha ridotto la visibilità quasi a zero, costringendo molti automobilisti a procedere a passo d’uomo. Alcuni, colti di sorpresa dalla furia della tempesta, hanno preferito fermarsi all’interno di una galleria in attesa di un miglioramento.

Per circa mezz’ora il traffico è rimasto fortemente rallentato, con code e rallentamenti che hanno interessato diversi chilometri. Solo oltrepassato lo svincolo di Salemi, il cielo ha dato tregua e la circolazione è tornata alla normalità.



