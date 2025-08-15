Sezioni
Cronaca
15/08/2025 20:00:00

In vacanza in Sicilia scopre i ladri in casa con l'app e li fa arrestare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-08-2025/1755280737-0-in-vacanza-in-sicilia-scopre-i-ladri-in-casa-con-l-app-e-li-fa-arrestare.jpg

Era in vacanza in Sicilia quando una notifica sul cellulare ha interrotto la sua giornata di relax. Il sistema di allarme della sua abitazione a Roma l’aveva avvertita di un’intrusione. Aprendo l’app di videosorveglianza, la proprietaria ha visto chiaramente tre uomini aggirarsi nel suo appartamento.

 

Senza perdere tempo, la donna ha contattato i Carabinieri, che sono intervenuti rapidamente sul posto. All’arrivo delle pattuglie, i ladri stavano cercando di allontanarsi con la refurtiva: denaro contante, oggetti in argento e un orologio. Fermati e perquisiti, sono stati trovati ancora in possesso del bottino.

 

I tre arrestati – cittadini georgiani di 34, 35 e 37 anni, senza fissa dimora e con precedenti – erano entrati forzando la porta d’ingresso. Ora si trovano in caserma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

 

L’episodio conferma l’efficacia dei moderni sistemi di allarme e videosorveglianza, capaci non solo di scoraggiare i furti ma anche di permettere interventi immediati da parte delle forze dell’ordine.