In vacanza in Sicilia scopre i ladri in casa con l'app e li fa arrestare

15/08/2025 20:00:00

Era in vacanza in Sicilia quando una notifica sul cellulare ha interrotto la sua giornata di relax. Il sistema di allarme della sua abitazione a Roma l’aveva avvertita di un’intrusione. Aprendo l’app di videosorveglianza, la proprietaria ha visto chiaramente tre uomini aggirarsi nel suo appartamento.

Senza perdere tempo, la donna ha contattato i Carabinieri, che sono intervenuti rapidamente sul posto. All’arrivo delle pattuglie, i ladri stavano cercando di allontanarsi con la refurtiva: denaro contante, oggetti in argento e un orologio. Fermati e perquisiti, sono stati trovati ancora in possesso del bottino.

I tre arrestati – cittadini georgiani di 34, 35 e 37 anni, senza fissa dimora e con precedenti – erano entrati forzando la porta d’ingresso. Ora si trovano in caserma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’episodio conferma l’efficacia dei moderni sistemi di allarme e videosorveglianza, capaci non solo di scoraggiare i furti ma anche di permettere interventi immediati da parte delle forze dell’ordine.



