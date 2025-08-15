Sezioni
Cronaca
15/08/2025 18:33:00

Sicilia: giovane bagnino con coltello, aggredisce e semina il panico tra i passanti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-08-2025/1755275806-0-sicilia-giovane-bagnino-con-coltello-aggredisce-e-semina-il-panico-tra-i-passanti.jpg

 

Ferragosto di paura nel Messinese. Un bagnino di 23 anni, armato di coltello, ha seminato il panico stamattina a Santa Teresa di Riva, aggredendo passanti e provocando una caccia all’uomo in pieno centro.

 

Tutto è iniziato poco dopo le 11:00, quando il giovane, residente a Sant’Alessio Siculo, ha colpito un uomo in scooter facendolo cadere a terra, per poi scagliarsi contro altri malcapitati. Un conoscente, accorso per calmarlo, è stato preso a pugni e calci.

 

La follia è salita di livello quando il 23enne è entrato in una pescheria, ha afferrato un grosso coltello e ha iniziato a brandirlo minacciosamente. Sulla Statale 114, il coraggio di un operatore ecologico è stato decisivo: con un gesto rapido lo ha disarmato, facendo cadere la lama sull’asfalto.

Nonostante l’intervento della Polizia Locale, il ragazzo è riuscito a fuggire verso Messina, inseguito da cittadini – alcuni già feriti – che hanno tentato di fermarlo lanciandogli pedane di legno. La fuga si è conclusa poco dopo, quando il bagnino ha travolto un anziano in bicicletta ed è stato definitivamente bloccato.

 

Nessuno è stato ferito dal coltello, ma la paura è stata tanta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Santa Teresa di Riva e Mongiuffi Melia, che hanno ammanettato il giovane e lo hanno portato all’ospedale di Taormina per gli accertamenti.



