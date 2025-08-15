Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
15/08/2025 09:07:00

Sicilia, inseguiti da un toro si rifugiano su un albero

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-08-2025/1755241734-0-sicilia-inseguiti-da-un-toro-si-rifugiano-su-un-albero.jpg

I forestali in Sicilia sono intervenuti in soccorso di due escursionisti che inseguiti da un toro sono stati costretti a salire su un albero per evitare di essere incornati. E' successo nella zona dell'Etna in località bivio Cisternazza nel territorio di Randazzo.

I due giovani, un uomo e una donna, erano partiti da Piano Cavoli subito dopo il tramonto, per raggiungere il rifugio Saletti, nei pressi di Monte Santa Maria. Durante il percorso, si sono imbattuti in un gruppo di bovini al pascolo, tra cui un toro che li ha puntati.

Per evitare conseguenze, i ragazzi si sono rifugiati su un albero e hanno chiesto soccorso. La sala operativa ha attivato il protocollo di emergenza, inviando sul posto gli agenti del corpo forestale.



Cronaca | 2025-08-15 09:07:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-08-2025/sicilia-inseguiti-da-un-toro-si-rifugiano-su-un-albero-250.jpg

Sicilia, inseguiti da un toro si rifugiano su un albero

I forestali in Sicilia sono intervenuti in soccorso di due escursionisti che inseguiti da un toro sono stati costretti a salire su un albero per evitare di essere incornati. E' successo nella zona dell'Etna in località bivio...