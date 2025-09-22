Sezioni
Cronaca
22/09/2025 12:15:00

Calatafimi Segesta: lutto cittadino per la morte del giovane poliziotto Leonardo Leone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2025/1758536295-0-calatafimi-segesta-lutto-cittadino-per-la-morte-del-giovane-poliziotto-leonardo-leone.jpg

Un male improvviso e spietato ha portato via Leonardo Leone, poliziotto di 31 anni originario di Calatafimi-Segesta. Il giovane, in servizio al commissariato di Alcamo e residente lì con la moglie, si era sentito male mercoledì scorso. Trasferito d’urgenza all’ospedale Villa Sofia di Palermo, le sue condizioni erano apparse da subito gravissime. Oggi la notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere: il suo cuore non ha retto.

Il sindaco Francesco Gruppuso ha proclamato per oggi, 22 settembre 2025, il lutto cittadino, dalle 14:30 alle 17:00, in concomitanza con i funerali che si terranno nella chiesa di San Michele, al termine dei quali seguirà il corteo funebre. Durante la cerimonia via Mazzini, piazza Plebiscito e via Marconi resteranno chiuse al traffico e alla sosta. «Ritengo di interpretare il sentimento di cordoglio dell’intera collettività – ha dichiarato Gruppuso – partecipando al dolore che colpisce i familiari per la perdita del nostro giovane concittadino».

La comunità di Calatafimi-Segesta si era stretta nella preghiera nei giorni scorsi, affidando Leonardo alla Madonna di Giubino, patrona della città. La speranza però si è trasformata in dolore, lasciando un vuoto profondo non solo nella sua famiglia – la moglie, i genitori, le sorelle – ma anche tra amici, colleghi e concittadini.

Leonardo era descritto da tutti come un ragazzo generoso, rispettato e benvoluto. E proprio la generosità resta la sua eredità più grande: nel rispetto della sua volontà, la famiglia ha deciso di donare gli organi. L’intervento, coordinato dai medici di Villa Sofia e dell’ISMETT, trasformerà una tragedia in un atto di amore che darà speranza a chi attende un trapianto.

«Leonardo, insieme alla famiglia, lascia una grande testimonianza di solidarietà», ha sottolineato ancora il sindaco Gruppuso. Un gesto che, nel dolore più grande, illumina l’ultimo saluto a un giovane che ha servito con dedizione lo Stato e la sua comunità.

 



