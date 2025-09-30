Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
30/09/2025 21:14:00

Calatafimi, ondata solidale per la compagna in attesa del poliziotto Leonardo Leone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/calatafimi-ondata-solidale-per-la-compagna-in-attesa-del-poliziotto-leonardo-leone-450.png

Articoli Correlati:

Un gesto di straordinaria solidarietà accompagna la memoria di Leonardo Leone, il giovane poliziotto originario di Calatafimi, scomparso improvvisamente a soli 31 anni a causa di un malore.

I colleghi della Polizia di Stato hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere la compagna, in dolce attesa del loro bambino. In poco più di una settimana sono stati raccolti 31mila euro grazie a oltre 1.200 donazioni.

«Come colleghi di giubba ci stringiamo al dolore della famiglia – scrivono gli organizzatori – e portiamo avanti questa raccolta in segno di vicinanza alla moglie che si trova in dolce attesa».

Parole di affetto e ricordo si rincorrono sui social e sulla piattaforma: «Ragazzo onesto e buono, collega affidabile e amico leale. Troppo presto per essere pronti a separarci da te. Saresti stato un papà meraviglioso».

A commuovere ancora di più è il riferimento al gesto estremo di generosità compiuto da Leonardo: «Alla fine hai voluto compiere un ultimo atto di solidarietà verso il prossimo: donare parte di te a chi ne aveva tanto bisogno».

Il sostegno economico servirà a garantire un aiuto concreto alla compagna e al bambino che presto nascerà. «Da lassù – scrivono i colleghi – veglia su di noi ed illumina il cammino della tua famiglia».

Chi volesse contribuire può farlo tramite questo link: GoFundMe – In memoria del caro amico e collega Leonardo Leone



Native | 2025-09-29 12:21:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/cucine-lube-inaugura-un-nuovo-lube-store-a-castelvetrano-250.jpg

Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano

Cucine Lube inaugura a Castelvetrano (Trapani) il nuovo Store certificato LUBE con una superficie di oltre 300mq ed in esposizione i più prestigiosi modelli del brand. Il taglio del nastro ha avuto luogo domenica 28 Settembre con iniziative e...







Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...

Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/1759140656-0-cucine-lube-inaugura-un-nuovo-lube-store-a-castelvetrano.jpg

Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano

Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758798625-0-oltre-il-firewall-it-perche-la-cybersecurity-delle-infrastrutture-critiche-richiede-un-approccio-diverso.jpg

Oltre il firewall IT: perché la cybersecurity delle infrastrutture...