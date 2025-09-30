Calatafimi, ondata solidale per la compagna in attesa del poliziotto Leonardo Leone
Un gesto di straordinaria solidarietà accompagna la memoria di Leonardo Leone, il giovane poliziotto originario di Calatafimi, scomparso improvvisamente a soli 31 anni a causa di un malore.
I colleghi della Polizia di Stato hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere la compagna, in dolce attesa del loro bambino. In poco più di una settimana sono stati raccolti 31mila euro grazie a oltre 1.200 donazioni.
«Come colleghi di giubba ci stringiamo al dolore della famiglia – scrivono gli organizzatori – e portiamo avanti questa raccolta in segno di vicinanza alla moglie che si trova in dolce attesa».
Parole di affetto e ricordo si rincorrono sui social e sulla piattaforma: «Ragazzo onesto e buono, collega affidabile e amico leale. Troppo presto per essere pronti a separarci da te. Saresti stato un papà meraviglioso».
A commuovere ancora di più è il riferimento al gesto estremo di generosità compiuto da Leonardo: «Alla fine hai voluto compiere un ultimo atto di solidarietà verso il prossimo: donare parte di te a chi ne aveva tanto bisogno».
Il sostegno economico servirà a garantire un aiuto concreto alla compagna e al bambino che presto nascerà. «Da lassù – scrivono i colleghi – veglia su di noi ed illumina il cammino della tua famiglia».
Chi volesse contribuire può farlo tramite questo link: GoFundMe – In memoria del caro amico e collega Leonardo Leone.
