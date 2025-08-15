Erice ospita la “International School of Musical Sciences” con maestri da Russia e Italia

15/08/2025 10:23:00

Dal 16 al 24 agosto 2025 Erice, perla medievale della provincia di Trapani, diventa capitale della musica internazionale ospitando la terza edizione della International School of Musical Sciences organizzata dalla Fondazione Ettore Majorana.

L’evento, realizzato con il sostegno della Casa Russa di Roma, vedrà la partecipazione di docenti e studenti della più grande università musicale russa, l’Accademia Russa di Musica Gnesin, che terranno concerti e masterclass insieme a musicisti provenienti da vari Paesi.

Il programma si apre con l’inaugurazione della mostra del Museo Nazionale Russo di Musica “Puccini sul palcoscenici russi”, che svela curiosità poco note sulle prime rappresentazioni delle opere di Puccini in Russia e presenta corrispondenze inedite con Vladimir Alekseev, regista e traduttore, fratello di Konstantin Stanislavskij, fondatore del Teatro d’Arte di Mosca.

L’edizione 2025 è dedicata all’Ottocento e Novecento strumentale e operistico, con brani di Rachmaninov, Čajkovskij, Šostakovič, Medtner, Glazunov, e di grandi compositori italiani ed europei. I concerti, dieci in tutto, si terranno ogni sera dal 16 al 24 agosto nelle piazze di Erice e sul palco dell’Istituto Wigner-San Francesco (Via San Francesco 89).

Erice, nota in tutto il mondo per i convegni scientifici della Fondazione Ettore Majorana, è anche il luogo dove nel 1982 i fisici Antonino Zichichi, Pyotr Kapitsa e Paul Dirac firmarono la storica Dichiarazione di Erice, manifesto che proclama la scienza come patrimonio dell’umanità, al di fuori della politica.



