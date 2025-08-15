Paceco: ubriaca e sotto l'effetto di droghe travolge due motociclisti e scappa

15/08/2025 09:52:00

26enne ubriaca e sotto l'effetto di droghe, alla guida di un SUV ha travolto una moto con a bordo una coppia e poi è scappata senza fermarsi.

L’incidente è avvenuto mentre il motociclo percorreva la statale 115 a Paceco. Dopo l’impatto, i due motociclisii sono stati soccorsi e portati al pronto soccorso di Trapani: per fortuna hanno riportato solo ferite lievi.

I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno ricostruito la dinamica e rintracciato la giovane automobilista. Sottoposta ai test, è risultata positiva ad alcol e droga. Per lei è scattata la denuncia per omissione di soccorso e guida in stato di alterazione psicofisica.



