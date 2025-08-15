Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
15/08/2025 09:52:00

Paceco: ubriaca e sotto l'effetto di droghe travolge due motociclisti e scappa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-08-2025/1755244328-0-paceco-ubriaca-e-sotto-l-effetto-di-droghe-travolge-due-motociclisti-e-scappa.jpg

26enne ubriaca e sotto l'effetto di droghe, alla guida di un SUV ha travolto una moto con a bordo una coppia e poi è scappata senza fermarsi.

 

L’incidente è avvenuto mentre il motociclo percorreva la statale 115 a Paceco. Dopo l’impatto, i due motociclisii sono stati soccorsi e portati al pronto soccorso di Trapani: per fortuna hanno riportato solo ferite lievi.

 

I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno ricostruito la dinamica e rintracciato la giovane automobilista. Sottoposta ai test, è risultata positiva ad alcol e droga. Per lei è scattata la denuncia per omissione di soccorso e guida in stato di alterazione psicofisica.