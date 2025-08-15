Calatafimi: il 16 e 17 agosto tornano le “Serate Siciliane” tra sapori e tradizioni

15/08/2025 16:00:00

L’estate calatafimese continua a sorprendere e coinvolgere con un nuovo appuntamento che unisce cultura, folklore e gastronomia: il 16 e 17 agosto 2025 il centro storico si animerà con “Serate Siciliane”, evento inserito nel cartellone di Festivalando 2025 e promosso dall’amministrazione comunale, assessorato al turismo guidato da Piera Prosa, con il sostegno dei fondi ARS.

Due giorni di festa che offriranno al pubblico un ricco programma, condito da piatti tipici e atmosfere d’altri tempi. Immancabili le due sagre protagoniste: la pasta con aglio e mollica e la cassatella, simboli della tradizione gastronomica locale, affiancate da mercatini, mostre fotografiche, esposizioni di carretti siciliani, artisti di strada, musica dal vivo e assaggi di vini al Castello Eufemio.

Il programma

Sabato 16 agosto

Ore 20.30 – Spettacolo equestre Sicilia Alleva (terreno Tre Croci – evento a pagamento)

(terreno Tre Croci – evento a pagamento) Dalle ore 22.00 – Centro storico: sagre, mercatini, mostre, artisti di strada, gruppi musicali e degustazioni di vini.

Domenica 17 agosto

Ore 18.30 – Sfilata di carretti siciliani per le vie del centro

Ore 20.30 – Spettacolo equestre Sicilia Alleva (terreno Tre Croci – evento a pagamento)

(terreno Tre Croci – evento a pagamento) Dalle ore 22.00 – Centro storico: sagre, mercatini, mostre, artisti di strada, spettacolo musicale della Tribute Band Pooh al Belvedere, degustazioni di vini.

«È un’ulteriore proposta – sottolinea il sindaco Francesco Gruppuso – per venire a Calatafimi Segesta in un contesto che valorizza le tradizioni culinarie e folkloristiche siciliane, con un percorso che attraversa il cuore del centro storico».

L’assessore Piera Prosa evidenzia «la soddisfazione per il pieno coinvolgimento delle associazioni e, in particolare, dei Cavalieri 360 APS, ideatori di un format nuovo che unisce memoria storica e spirito di resilienza tipico della nostra comunità».

«Vi aspettiamo numerosi – conclude Gaspare Mazarese, presidente dei Cavalieri 360 APS – perché sarà un’esperienza completa: intrattenimenti equestri, sfilate di carretti, concerto tributo ai Pooh e, naturalmente, la possibilità di gustare pasta fresca, cassatelle e vini locali».

Le “Serate Siciliane” si confermano dunque un’occasione speciale per vivere Calatafimi Segesta tra tradizioni, sapori e spettacoli che parlano il linguaggio autentico della Sicilia.



