Scuole: dal Governo Schifani 8milioni per la messa in sicurezza 

15/08/2025 10:10:00

Il governo regionale siciliano ha destinato complessivamente 8,1 milioni di euro per interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici dell’Isola. Dopo i 3 milioni già stanziati ad aprile scorso dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, altri 5,1 milioni sono stati inseriti nella legge di variazione di Bilancio, approvata la scorsa settimana dall’Assemblea regionale siciliana. Le nuove risorse permetteranno di finanziare ulteriori richieste di intervento presentate da scuole ed enti locali.

«La sicurezza e la qualità delle scuole siciliane – ha dichiarato il presidente della Regione, Renato Schifani – sono una priorità per il mio governo. Con queste risorse assicuriamo interventi immediati per edifici più sicuri e funzionali, a beneficio di studenti e personale».

Soddisfazione espressa anche dall’assessore all’Istruzione e Formazione professionale, Mimmo Turano: «Con il presidente Schifani abbiamo preso l’impegno di rendere più sicure e vivibili le strutture scolastiche. Ringrazio i parlamentari regionali per la sensibilità dimostrata. Negli esercizi finanziari 2024 e 2025, il governo regionale ha stanziato oltre 15 milioni di euro, tra risorse proprie e fondi Pac, e con queste ulteriori somme arriviamo a quota 20 milioni. È un risultato di cui sono orgoglioso perché possiamo migliorare la qualità dell’offerta formativa in Sicilia. Non escludiamo di aumentare ulteriormente il fondo per coprire nuove richieste, ma oggi possiamo dire di aver finanziato tutte le istanze presentate».

La circolare emanata ad aprile ha previsto un contributo fino a 40 mila euro per ogni intervento, consentendo agli istituti di eliminare rischi imminenti e risolvere gravi criticità che compromettevano la sicurezza e la vivibilità degli ambienti scolastici.



