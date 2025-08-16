Ferragosto a Marsala, la rissa che poteva finire in tragedia

16/08/2025 20:00:00

Cronaca di una morte annunciata, no fortunatamente solo di una resa dei conti in seguito alla quale poteva poteva "scapparci il morto", nella notte di ferragosto a Marsala. Anche se di decessi e sparatorie nell'immediato il tam tam applicato dai social aveva riportato, a tal punto che il primo cittadino appena saputo dell'accaduto, dopo le 22.30, ha rilasciato questa dichiarazione sulla sua pagina Facebook M.G. sindaco di Marsala riportata su quella Città di Marsala-Pagina Istituzionale:"Precisazione sugli eventi della notte di ferragosto.

Nella zona dello “sbocco” sul litorale sud di Marsala, nella notte, si è verificata una lite che ha coinvolto alcune persone, riportando ferite.Non corrispondono al vero le voci circolate su presunte sparatorie o, addirittura, decessi.Un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine – Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale – che, garantendo un servizio integrato, sono intervenute tempestivamente e in maniera massiccia per ripristinare la sicurezza".

Ma sugli "eventi", questo è il termine utilizzato dal primo cittadino, quindi erano a corollario, di quello principale. Caro sindaco non sono eventi, si chiamano "crimini". E questi erano abbastanza prevedibili perché ce ne era stata un'anticipazione la tarda sera del 10 agosto denunciata dagli abitanti estivi e tra di loro c'è anche qualche consigliere comunale, quindi lui e l'assessore alla legalità con delega anche alla polizia municipale potevano immaginarselo. Inoltre la barbarie della notte di ferragosto in spiaggia si perpetua da molti decenni, non da quando amministrate l'urbe. Non necessitava essere Joe Petrosino per prevederlo, bastava destinare al cosiddetto Sbocco 5 vigili urbani che sarebbero intervenuti e chiamato i rinforzi all'occorrenza.

Adesso ci vorrebbe un moto d'orgoglio, ossia le dimissioni del sindaco e dell'assessore Ingardia per manifesta inadeguatezza a quei ruoli. Ma il sindaco non gli passa neanche "nell'anticamera del cervello". Infatti la mattina del 15 agosto si è superato con tanto di foto abbracciato alla consorte "Dal nostro splendido mare, auguri di buon Ferragosto e di una serena festa dell’Assunzione di Maria". Solo la buona sorte ha evitato il morto.



Vittorio Alfieri



