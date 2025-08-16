Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Nera
16/08/2025 09:00:00

Sicilia: sparatoria in strada, grave un uomo di 64 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-08-2025/1755327769-0-sicilia-sparatoria-in-strada-grave-un-uomo-di-64-anni.jpg

Attimi di terrore ieri sera in via Della Cera, a Palermo, dove un uomo di 64 anni, Antonino Randazzo, è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco. L’uomo, immediatamente soccorso dal personale del 118, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Civico, dove si trova ricoverato in condizioni critiche.

 

Dalle prime informazioni emerse, Randazzo sarebbe stato colpito al volto e a un braccio. I medici hanno disposto una serie di accertamenti radiologici per verificare la gravità delle lesioni causate dai proiettili. La prognosi rimane riservata.

 

Sulla sparatoria indaga la polizia, che ha avviato le attività investigative per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire agli autori dell’agguato.



Nera | 2025-08-16 09:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-08-2025/sicilia-sparatoria-in-strada-grave-un-uomo-di-64-anni-250.jpg

Sicilia: sparatoria in strada, grave un uomo di 64 anni

Attimi di terrore ieri sera in via Della Cera, a Palermo, dove un uomo di 64 anni, Antonino Randazzo, è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco. L’uomo, immediatamente soccorso dal personale del 118, è stato...