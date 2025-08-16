Sicilia: sparatoria in strada, grave un uomo di 64 anni

Attimi di terrore ieri sera in via Della Cera, a Palermo, dove un uomo di 64 anni, Antonino Randazzo, è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco. L’uomo, immediatamente soccorso dal personale del 118, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Civico, dove si trova ricoverato in condizioni critiche.
Dalle prime informazioni emerse, Randazzo sarebbe stato colpito al volto e a un braccio. I medici hanno disposto una serie di accertamenti radiologici per verificare la gravità delle lesioni causate dai proiettili. La prognosi rimane riservata.
Sulla sparatoria indaga la polizia, che ha avviato le attività investigative per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire agli autori dell’agguato.