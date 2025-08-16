Marsala: a 40 anni dal diploma si ritrovano i compagni della 5E del Commerciale Garibaldi

16/08/2025 02:00:00

A quarant’anni dal diploma, gli ex studenti della classe 5E dell’Istituto Tecnico Commerciale “Giuseppe Garibaldi” di Marsala si sono ritrovati la sera del 13 agosto per una cena presso la pizzeria “Divino Rosso”. L’incontro è stato possibile grazie all’abnegazione, alla capacità organizzativa e allo spirito di coesione di Antonio Raia, l’ex alunno che ha ideato e concretizzato questa lodevole iniziativa.

Era il 1985 quando quei ragazzi concludevano un importante percorso di vita trascorso insieme, un’esperienza che ancora oggi custodiscono in un angolo speciale del cuore.

Quello vissuto non è stato un semplice incontro, ma un autentico tuffo nei ricordi: aneddoti, risate, storie condivise che li hanno accompagnati in questi decenni. È stata una serata piacevole, sorridente e distensiva, in cui rivedersi dopo tanto tempo, riconoscersi negli sguardi e nei sorrisi, ritrovare l’antica complicità come se il tempo si fosse fermato, ha regalato emozioni intense e lasciato il desiderio di rivedersi ancora.

Quarant’anni sono volati via rapidamente, ma lo spirito di quella classe è rimasto intatto: per una sera, gli adulti di oggi sono tornati a essere gli studenti spensierati di un tempo. Il volersi bene e il rispetto reciproco non si sono mai incrinati; compagni di scuola, di classe, di gite, di avventure giovanili e di amicizie solide, si sono sempre ritrovati uniti, certi che – nonostante le diverse strade intraprese – ognuno sarebbe sempre stato disponibile per l’altro, nel segno di una reciproca benevolenza.

Nel corso della serata, un pensiero particolarmente sentito è stato rivolto ai professori, molti dei quali, purtroppo, non sono più tra noi.

Nella foto, in alto da sinistra: Alessandro Frazzitta, Giorgio Di Marco, Antonio Consentino, Tony Cascio, Marco De Bartoli, Francesca Pipitone, Rosanna Casano, Daniela Vinci, Milena Calderone, Alessandro Monticciolo, Marina Di Stefano, Giusi Parrinello, Marilena Bonafede, Enza Genna, Ignazio Genna, Francesca Patti, Antonio Pipitone, Antonio Raia.



