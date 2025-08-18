Sezioni
Cronaca
18/08/2025 00:00:00

Gli sequestrano l'auto e per ripicca la distrugge

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-08-2025/1755461136-0-gli-sequestrano-l-auto-e-per-ripicca-la-distrugge.jpg

Allo Zen la polizia aveva fermato un giovane senza patente. Poco dopo, insieme alla compagna e ad alcuni amici, si è scagliato contro il carro attrezzi.

Hanno organizzato un vero e proprio assalto per riprendersi la Seicento che la polizia aveva appena sequestrato. È accaduto allo Zen, dove Simone Randazzo, 21 anni, insieme alla compagna e ad alcuni amici, ha reagito con violenza dopo essere stato sorpreso a guidare senza patente.

 

Dopo la multa e il sequestro della Fiat 600, il giovane ha inseguito il carro attrezzi incaricato di portare via l’auto, spalleggiato dal gruppo. Giunti in via Rocky Marciano, hanno bloccato il mezzo e costretto i soccorritori a rifugiarsi dai carabinieri, minacciati e aggrediti con calci e pugni. La situazione è degenerata fino al danneggiamento dell’auto sequestrata.

 

Le indagini coordinate dalla Procura hanno ricostruito la dinamica: Randazzo avrebbe agito in concorso con altre persone, tra cui la compagna Vita Pannalà, indagata con obbligo di firma. Per il 21enne, già noto alle forze dell’ordine, il gip ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.



