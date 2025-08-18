Egadi, bilancio positivo per il Ferragosto: “Numeri in crescita e isole più vive”

18/08/2025 20:00:00

“Subito dopo Ferragosto occorre fare un bilancio di questi giorni che sono sempre i più difficili della stagione turistica. Il bilancio è positivo su più fronti”. Così il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto, commenta l’afflusso record di visitatori sulle isole.

“Le Egadi – spiega – sono state scelte da tantissime persone, giovani e non, non solo turisti ma anche figli e nipoti dei residenti e dei dimoranti. A tutti loro abbiamo cercato di offrire momenti di musica e intrattenimento. I numeri sono in crescita rispetto al 2024, con punte del 50% in più di biglietti venduti per l’ex Stabilimento Florio e per Palazzo Florio”.

Pagoto ringrazia forze dell’ordine, associazioni di volontariato, servizi comunali e sanitari per l’impegno in giornate così intense: “Amministrare tre isole così belle in questi giorni richiede uno sforzo maggiore, ma la sicurezza a terra e a mare è stata garantita con professionalità”.

Grande successo anche per gli eventi di intrattenimento: dalle serate di Rmc 101 a Favignana, con la festa in piazza la notte di Ferragosto, agli “Ottoni animati” a Marettimo e agli eventi associativi a Levanzo.



