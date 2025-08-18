Marsala, i cittadini di Contrada Casazze: “Siamo nel degrado, senza luce e tra i rifiuti"

18/08/2025 18:30:00

Un gruppo di cittadini di Marsala, residenti delle contrade Casazze, Paolini, Bufalata, Matarocco e Perino che ha anche una pagina facebook, ha indirizzato, tramite quest'ultima, una segnalazione ufficiale al sindaco di Marsala, Massimo Grillo, e al Comune, per denunciare una situazione che – a loro dire – compromette sicurezza e qualità della vita.

Il problema riguarda in particolare Contrada Casazze, dove – a partire dal civico 203 fino alla traversa che conduce allo stadio Paolini – l’impianto di illuminazione pubblica si interrompe improvvisamente, lasciando senza luce alcune abitazioni. Una condizione che, come spiegano i cittadini, produce conseguenze dirette: Rischi per la sicurezza e l’incolumità pubblica, con pedoni e residenti costretti a muoversi nel buio; Aumento del degrado urbano, poiché l’assenza di illuminazione favorisce l’abbandono incontrollato di rifiuti da parte di incivili – circostanza già documentata con un video; Compromissione del decoro e della vivibilità della contrada, che resta esclusa dalla continuità del servizio di pubblica illuminazione.

Nella segnalazione, i residenti avanzano richieste precise al Comune e al primo cittadino: “Pulizia immediata dei bordi strada, con rimozione dei rifiuti presenti e ripristino del decoro urbano, oltre a un intervento urgente per estendere l’impianto di illuminazione pubblica a copertura dell’intero tratto residenziale compreso tra il civico 203 e la traversa dello stadio Paolini”.

