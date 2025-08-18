Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Vivavoce
18/08/2025 14:00:00

Marsala, monopattini elettrici: "Serve un regolamento chiaro"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-08-2025/1755511003-0-marsala-monopattini-elettrici-serve-un-regolamento-chiaro.jpg

 Dopo l’ennesimo episodio che ha visto un pedone cadere a causa di un monopattino parcheggiato male in pieno centro, interviene Leonardo Curatolo, leader del movimento politico Marsala Futura. Le sue parole sono un invito all’amministrazione comunale affinché si affronti con decisione il tema della mobilità urbana e della sicurezza per i pedoni.

«Negli ultimi giorni, una signora è caduta rovinosamente a causa di un monopattino parcheggiato in modo incivile nella centralissima via XI Maggio. Questo è solo l’ultimo episodio di una serie di disagi provocati da un uso selvaggio e spesso irrispettoso dei monopattini elettrici. È ora di dire basta. I monopattini sono uno strumento utile per la mobilità sostenibile, ma non possono diventare un pericolo pubblico».

«Chiediamo all’Amministrazione comunale di regolamentare con urgenza l’utilizzo dei monopattini elettrici. Serve un’ordinanza che vieti la circolazione e la sosta nelle aree pedonali, almeno in quelle più sensibili e frequentate da famiglie, anziani e turisti. È inaccettabile che il centro storico sia ostaggio di questi mezzi, spesso lasciati in mezzo alla strada o guidati senza alcun rispetto delle regole».

«Proponiamo – conclude Curatolo – che venga riservato un tratto pedonale esclusivo lungo circa 200 metri, accessibile ma interdetto a tutti i mezzi, eccetto quelli di emergenza e per disabili. Sarebbe un primo passo per garantire sicurezza e decoro. I cittadini hanno il diritto di camminare tranquilli, senza rischiare di farsi male per colpa dell’inerzia amministrativa».



Native | 2025-08-17 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-06-2025/differenze-tra-tipologie-di-piattaforme-elevatrici-250.png

Differenze tra tipologie di piattaforme elevatrici

Piattaforme Elevatrici IdraulicheLe piattaforme elevatrici idrauliche utilizzano un sistema a fluido pressurizzato per sollevare e abbassare carichi o persone tra diversi livelli. Il funzionamento si basa su una centralina idraulica che mette in...