Marsala, monopattini elettrici: "Serve un regolamento chiaro"

18/08/2025 14:00:00

Dopo l’ennesimo episodio che ha visto un pedone cadere a causa di un monopattino parcheggiato male in pieno centro, interviene Leonardo Curatolo, leader del movimento politico Marsala Futura. Le sue parole sono un invito all’amministrazione comunale affinché si affronti con decisione il tema della mobilità urbana e della sicurezza per i pedoni.

«Negli ultimi giorni, una signora è caduta rovinosamente a causa di un monopattino parcheggiato in modo incivile nella centralissima via XI Maggio. Questo è solo l’ultimo episodio di una serie di disagi provocati da un uso selvaggio e spesso irrispettoso dei monopattini elettrici. È ora di dire basta. I monopattini sono uno strumento utile per la mobilità sostenibile, ma non possono diventare un pericolo pubblico».

«Chiediamo all’Amministrazione comunale di regolamentare con urgenza l’utilizzo dei monopattini elettrici. Serve un’ordinanza che vieti la circolazione e la sosta nelle aree pedonali, almeno in quelle più sensibili e frequentate da famiglie, anziani e turisti. È inaccettabile che il centro storico sia ostaggio di questi mezzi, spesso lasciati in mezzo alla strada o guidati senza alcun rispetto delle regole».

«Proponiamo – conclude Curatolo – che venga riservato un tratto pedonale esclusivo lungo circa 200 metri, accessibile ma interdetto a tutti i mezzi, eccetto quelli di emergenza e per disabili. Sarebbe un primo passo per garantire sicurezza e decoro. I cittadini hanno il diritto di camminare tranquilli, senza rischiare di farsi male per colpa dell’inerzia amministrativa».



