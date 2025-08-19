Maltempo in Sicilia, due auto in un torrente. C'è un disperso

19/08/2025 21:50:00

Due auto sono finite nel torrente Crisa a Leonforte, in provincia di Enna, a causa del maltempo che ha interessato la zona.

Secondo le prime informazioni, due persone sarebbero state salvate dai vigili del fuoco mentre una terza - stando alle testimonianze dei sopravvissuti - risulta dispersa. Sul posto stanno operando dalle 19 diverse squadre dei pompieri e anche un elicottero arrivato da Catania.

Secondo le prime informazioni le auto si trovavano su una stradina perpendicolare alla strada provinciale 39 e parallela al torrente Crisa in contrada Noce. Il corso d’acqua è quasi sempre asciutto o ridotto a un corso di meno di un metro di larghezza: in quello che dovrebbe essere il suo alveo vi sono coltivazioni.

«C'è stata una bomba d’acqua - dice il sindaco di Leonforte Piero Livolsi - e le tre persone sono state travolte dall’acqua. Due di loro si sono salvate salendo sul tetto dell’auto. L’altra persona è dispersa. L’elicottero dei vigili del fuoco è dovuto andare via perché non è autorizzato al volo notturno. Le ricerche continuano via terra e coi sommozzatori».



