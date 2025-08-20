Sezioni
Cittadinanza
20/08/2025 15:05:00

Marsala, rifiuti ovunque e degrado in via Mazara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-08-2025/1755686721-0-marsala-rifiuti-ovunque-e-degrado-in-via-mazara.jpg

 A Marsala c’è una zona che rischia di diventare tristemente famosa per l’incuria e la maleducazione: via Mazara. Le foto inviate da un nostro lettore parlano da sole:  sacchetti sparsi ovunque, elettrodomestici abbandonati, mobili rotti, vetri, porte, persino un divano. Uno spettacolo indecoroso in una zona residenziale, in pieno agosto, con la città piena di turisti.

A monte del problema ci sono due colpe evidenti. La prima è l’inciviltà di chi abbandona ogni tipo di rifiuto in strada come se nulla fosse, trasformando i marciapiedi in discariche a cielo aperto. La seconda, però, è la totale assenza di controlli e pulizia da parte degli enti preposti. Nessuno raccoglie, nessuno sanziona.

Nelle immagini si vedono rifiuti organici e indifferenziati accatastati ai piedi di un palo, contenitori straripanti, mobili rotti poggiati sui marciapiedi, rami secchi, vasi, vetri, cartoni. Un quadro desolante che mostra come senso civico e gestione dei rifiuti siano due concetti ancora troppo lontani.

Il lettore che ci ha inviato la segnalazione lancia un appello: “È una situazione non più sostenibile, soprattutto ad agosto. Chiediamo un intervento urgente per ripulire e impedire che tutto ciò si ripeta. Marsala è la nostra casa, dobbiamo rispettarla”.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it



