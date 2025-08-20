Sezioni
Cronaca
20/08/2025 18:07:00

Favignana, ordigno bellico fatto brillare a Cala Rotonda

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-08-2025/1755706172-0-favignana-ordigno-bellico-fatto-brillare-a-cala-rotonda.jpg

È stato fatto brillare nel pomeriggio di oggi l'ordigno bellico rinvenuto tra gli scogli di Cala Rotonda, a Favignana.

 

A individuare l’oggetto è stato un cittadino, militare di professione, che ha immediatamente riconosciuto il potenziale pericolo e dato l’allarme, permettendo l’attivazione delle procedure di sicurezza. L’area è stata prontamente interdetta al pubblico e presidiata per tutta la notte, in attesa delle valutazioni tecniche.

 

Questa mattina le autorità competenti hanno disposto il brillamento del residuato, avvenuto in una cava di tufo situata fuori dal centro abitato, scelta come luogo sicuro per l’operazione.

 

Sul posto hanno operato gli artificieri dell’Esercito provenienti da Palermo, supportati dai Carabinieri della stazione di Favignana. Presenti anche i sanitari del 118, pronti a intervenire in caso di emergenza. L’intervento si è concluso senza conseguenze, riportando la situazione in sicurezza e restituendo tranquillità all’isola.



