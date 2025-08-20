Soffia lo Scirocco, tornano gli incendi in provincia di Trapani

20/08/2025 16:50:00

Il fuoco torna a far paura nel Trapanese. Dalla mattina di oggi diversi incendi si sono sviluppati a Buseto Palizzolo, in contrada Menta e lungo la SP 187, e a Valderice, in contrada Mafi.

Le fiamme, al momento, non hanno intaccato zone boschive ma hanno colpito campi di sterpaglie e macchia mediterranea.

Sul posto stanno operandoi Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale e l’elicottero Falco 3, impegnati nelle operazioni di spegnimento. Anche l’associazione di protezione civile SOS Valderice è al lavoro con una squadra attivata dal Dipartimento regionale di Protezione Civile.

Secondo le previsioni meteo, il vento di scirocco continuerà a soffiare almeno fino a domani mattina, mantenendo alto il rischio incendi in tutta la zona.



