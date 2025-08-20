20/08/2025 12:00:00

Trapani Erice una città, al via le adesioni 2025-26: “Serve una nuova primavera”

Il comitato “Trapani Erice una città” apre ufficialmente le adesioni per l’anno sociale 2025-2026. L’obiettivo resta l’unione dei due comuni, una battaglia che i promotori portano avanti da tempo. Il presidente Orazio Mistretta parla di “una nuova primavera che spazzerà via il vecchio”. Tra le novità, l’apertura di una sede fisica per incontrare i cittadini e non solo sui social. Prevista anche una campagna di autofinanziamento per sostenere le attività del comitato. Ecco il testo integrale:

"Il comitato "Trapani Erice una città" annuncia l'apertura delle adesioni per l'anno sociale 2025-2026. L'obiettivo principale è l'unione dei comuni di Trapani ed Erice, una battaglia che il comitato porta avanti da tempo.

"C'è aria di una nuova primavera che spazzerà via il vecchio", afferma il presidente Orazio Mistretta, sottolineando la necessità di un cambiamento rispetto alla "vecchia politica". Per sostenere questo ambizioso progetto, il comitato invita tutti i cittadini interessati ad aderire compilando il modulo online disponibile a questo link.

Una Nuova Sede per i Cittadini

Per offrire un punto di riferimento fisico ai cittadini, il comitato ha deciso di aprire una sede. Il vicepresidente Salvatore Aleo spiega che questa scelta deriva dalla volontà di "confrontarsi sul campo" e non solo attraverso i social media o "dichiarazioni unilaterali". A breve verranno comunicati l'indirizzo, gli orari di apertura e la data dell'inaugurazione.

Sostieni il Comitato con il Tuo Contributo

Per finanziare le proprie iniziative, a partire dalla locazione della sede, il comitato si affida al mutualismo e al contributo dei propri sostenitori.

"I nostri associati si sono autotassati", spiega la tesoriera Giusy Bonomo, che invita tutti a partecipare anche con un piccolo contributo per sostenere le attività del comitato.

È possibile contribuire con le seguenti modalità:

Bonifico bancario: IT 74H3608105138252068852080 intestato a Orazio Mistretta, con causale "anche io sostegno comitato Trapani Erice una città".

Postepay: Ricarica sulla Postepay 5333 1752 3001 6823, intestata a Orazio Mistretta, con causale "anche io sostegno comitato Trapani Erice una città".

Servizio P2P utilizzando il numero di telefono +39 380 808 0900.

"Non possiamo pensare di cambiare i connotati della nostra Città, senza gravare almeno del costo di una pizza!", conclude la tesoriera, invitando a una partecipazione concreta.

L'Impegno di Tutti per il Cambiamento

Il presidente Mistretta ricorda che la mancanza di tempo non è una scusa per non impegnarsi nella vita pubblica. Il comitato è composto da un gruppo eterogeneo di lavoratori, imprenditori, studenti e pensionati, uniti da una causa comune che va oltre le differenze ideologiche e culturali.

Orazio Mistretta stesso ha devoluto i proventi del suo libro, Teorema di casa santa: «casa santa non è Erice». Trapani, storia di una città violata! alle attività del comitato. Il volume è disponibile qui in questo sito e presso i rivenditori autorizzati dal comitato.

Per maggiori informazioni o per aderire: Modulo online "



