"Impossibile correre, randagi pericolosi tra Marsala e Petrosino. E nessuno fa niente"

La costa tra Marsala sud e Petrosino è una delle zone più suggestive del territorio, ma per chi ama correre o passeggiare in zona Sibiliana il pericolo può arrivare... a quattro zampe.

Antonino denuncia una situazione che definisce “ormai fuori controllo”: la presenza costante e aggressiva di cani randagi lungo la litoranea. Non è la prima volta che ne parla: “Da anni – scrive a Tp24 – rischio di essere azzannato da cani randagi, da soli o in branco. Qualche anno fa, il 31 dicembre, sono stato inseguito da due grossi cani in zona Sibiliana: per salvarmi mi sono buttato in mare e sono rimasto lì per oltre mezz’ora, finché non si sono stancati di aspettarmi e si sono allontanati”.

Il lettore racconta di aver letto mesi fa notizie relative alla cattura e alla messa in sicurezza dei cani randagi della zona, con la speranza che il problema fosse stato affrontato. “Avevo creduto che qualcosa si fosse mosso. Addirittura Petrosino ha un assessore al Randagismo! Ho pensato che forse le amministrazioni stessero finalmente prendendo a cuore il problema. Ma mi sbagliavo. Anche ieri, durante la mia solita corsa, sono stato rincorso da tre cani e in altri tratti ho dovuto cambiare percorso per evitare altri branchi”.

La sua denuncia è chiara: “Ovviamente la colpa non è dei cani, che fanno quello che sanno fare. La responsabilità è di chi amministra e non gestisce. È assurdo che non si possa correre o camminare in tranquillità lungo una delle coste più belle della Sicilia. Non è né civile né dignitoso. Così si dà un’immagine indecorosa del territorio, anche a chi arriva da fuori per goderselo”. Il suo appello è semplice ma diretto: “Qualcuno intervenga, prima che ci scappi davvero il peggio”.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it




